Neuartige Nikotinprodukte werden als vermeintlich „gesünder“ – im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten – angepriesen. Ein von der Tabakindustrie transportiertes Image, das verfängt. Dies bestätigte zuletzt auch Alexandra Beroggio, Leiterin des Rauchfrei-Telefons, im Interview. Viele Raucherinnen und Raucher würden glauben, „dass sie, wenn sie eine konventionelle durch eine E-Zigarette ersetzen, sich etwas Gutes tun.“ Nun zeigt eine neue Langzeitanalyse, die auf Daten von über 4,5 Millionen Personen aus Südkorea basiert, dass dies ein Trugschluss ist. „Ein verdoppeltes Risiko für lungenkrebsspezifische Todesfälle im Vergleich zur echten Abstinenz zeigt, dass der vermeintlich ‚saubere‘ Dampf den Körper massiv schädigt“, fasst Reiner Hanewinkel (Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung, Kiel) die Studie zusammen.

Oder anders ausgedrückt: Personen, die von konventionellen Zigaretten auf E-Zigaretten umsteigen, haben im Vergleich zu Personen mit kompletter Abstinenz ein etwa eineinhalbmal höheres Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, und ein doppelt so hohes Risiko, an Lungenkrebs zu sterben.

Nikotin ist und bleibt ein Zellgift

E-Zigaretten gibt es in unterschiedlichen Farben und Formen. Es gibt diese als wiederbefüllbare oder auch als Einwegprodukte. Letztere dürfen in Österreich nur mehr bis Ende 2026 verkauft werden. Sie alle werden mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten befüllt. Und Nikotin gilt als krebserregendes Zellgift – egal in welcher Darreichungsform. Da E-Zigaretten noch nicht so lange auf dem Markt sind und vor allem im Hinblick auf Lungenkrebs langjährige Beobachtungszeiträume notwendig sind, gibt es noch wenige Studien, die das Risiko von E-Zigaretten im Detail untersuchen.

Obwohl der Beobachtungszeitraum von sechs Jahren in dieser Studie sehr eng bemessen sei, biete diese Arbeit weitere Argumente für eine Einschränkung des E-Zigarettenrauchens, so Natascha Sommer, Leiterin der Pneumologischen Ambulanz am Uniklinikum Gießen und Marburg. „Insbesondere als Mittel zur Tabakentwöhnung erweisen sich E-Zigaretten auf Basis dieser Studienergebnisse als untauglich“, so Sommer.

Möchte man mit dem Rauchen aufhören, ist ein vollständiger Rauchstopp die beste Option, um von der Sucht loszukommen. „Die Kombination einer verhaltensbasierten Entwöhnung mit medikamentöser Unterstützung, zum Beispiel Nikotinpflaster“, sei die am erfolgversprechendste Entwöhnungsmethode, bestätigt auch Beroggio vom Rauchfrei-Telefon.