Gehen könne er nicht richtig, auch Schmerzen habe er regelmäßig, erzählt Johann Bauer der Kleinen Zeitung (Name von der Redaktion geändert). Die Ursache: Arthrose (Knorpelschaden/Gelenkverschleiß) in beiden Knien, Grad vier. Das bedeutet, zwischen den Gelenkknochen findet sich kaum beziehungsweise keine schützende Knorpelschicht mehr. Das erzeugt Reibung und in Folge Schmerzen.

Die erste Operation hätte Anfang Oktober im „AUVA-Unfallkrankenhaus Steiermark – Standort Graz“, besser bekannt als UKH Graz, durchgeführt werden sollen. Doch dieser Tage teilte Herrn Bauer sein behandelnder Arzt mit, dass schon der erste Eingriff verschoben werden müsse. Und zwar auf Februar 2027. Der zweite soll im Juni 2027 stattfinden.

Vor allem Gelenkersatzeingriffe betroffen

Die Begründung seien, so erzählt es Herr Bauer, Sparmaßnahmen. Man habe ihm gesagt, es müssten 7,5 Millionen Euro eingespart werden. Ebendarum würden alle planbaren Eingriffe auf das kommende Jahr verschoben werden müssen. Auch von Mitgliedern des UKH-Personals wurde dies gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt. Vor allem betroffen seien demnach Gelenkersatzeingriffe – wie bei Herrn Bauer. Was bedeuten würde, dass es sich bei seinem Fall mitnichten um einen Einzelfall handelt, sondern zig Patientinnen und Patienten betroffen sein dürften.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, wollte ein Sprecher der AUVA die genaue Zahl der betroffenen Verschiebungen am UKH nicht nennen. Ebenso wollte man „Gerüchte“ zum Einsparungsbedarf von 7,5 Millionen Euro nicht kommentieren. Die Kernaufgabe und der gesetzliche Auftrag der AUVA sei es, hoch spezialisierte Zentren für Unfälle, insbesondere Arbeitsunfälle, zu betreiben. Um diese Expertise auch künftig „verlässlich anbieten zu können, müssen wir bei der Auslastung unserer Kapazitäten klare Prioritäten zugunsten der Akutmedizin setzen.“ Um Notfälle entsprechend versorgen zu können, möchte die AUVA also Kontingente in den Operationssälen freihalten.

„Notfallversorgung hat Vorrang“

Doch dieses Umschichten hat eben, wie für Patienten wie Herrn Bauer, Wartezeiten zur Folge: „Das führt bedauerlicherweise dazu, dass planbare Eingriffe – wie eine Knieprothese – nachgereiht werden müssen, da die Notfallversorgung absoluten Vorrang hat.“ Zudem werde jeder Fall einzeln geprüft, Ärztinnen und Ärzte vor Ort würden die Dringlichkeit jeweils individuell bewerten.

Wieso aber, um akut gut reagieren zu können, geplante Termine im Voraus verschoben werden, ist aus der Stellungnahme der AUVA nicht zu entnehmen. Hingegen ist herauszulesen, dass es sich beim Fall von Herrn Bauer in der Tat nicht um einen Einzelfall handelt. Die Priorisierung von Notfällen gegenüber planbaren Eingriffen sei demnach eine systemische und notwendige Maßnahme. Abgesagt würden keine Operationen, „jedoch kommt es bei planbaren Operationen naturgemäß zu längeren Wartezeiten“, heißt es seitens der AUVA. Im Fall von Herrn Bauer bedeutet das: Hält der aktuelle Terminplan, dauert es fast ein Jahr, bis er beide Operationen an seinen Knien überstanden hat.