In zwei Monaten entscheiden die Grazerinnen und Grazer mit ihrem Kreuz am Wahlzettel nicht nur über die zukünftigen Kräfteverhältnisse im Rathaus. Sie bestimmen auch über die Zusammensetzung der 17 Bezirksräte. 184 Mandate waren in diesen 17 Gremien bei den letzten Wahlen 2021 und 2017 insgesamt zu vergeben, diesmal sind es um 13 Mandate mehr.

Der Grund für den Zuwachs: Graz ist stark gewachsen. Steigt die Einwohnerzahl in einem Stadtbezirk, steigt nach einem festgelegten Schlüssel auch die Anzahl der Mandatare in dem Bezirksgremium. Das hat zur Folge, dass in Straßgang diesmal gleich drei Mandate mehr als bei der letzten Wahl vergeben werden. In Gries, Eggenberg und Wetzelsdorf kommen zwei dazu, in Geidorf, Liebenau, St. Peter und Andritz eines.

Im Statut der Stadt festgelegt

Vollzogen wird damit, was im Statut der Stadt Graz so festgelegt ist. Keine Folgen für diese Wahl hat hingegen ein Reformvorschlag, der Anfang 2025 beim sogenannten Bezirkskonvent in Graz beschlossen wurde. Er hatte die Aufwertung der Bezirksdemokratie zum Thema. Daniel Konrath (FPÖ) brachte dabei eine generelle Vergrößerung der Grazer Bezirksgremien aufs Tapet, die derzeit je nach Einwohnerzahl zwischen sieben und 19 Köpfe umfassen.

Große Hürden für kleinere Parteien

„Nach dem jetzigen System ist vor allem in den kleinen Bezirken die Hürde für den Einzug in den Bezirksrat unverhältnismäßig hoch“, erklärt er. Tatsächlich ist es so: Um mit einem Mandat in den Gemeinderat einzuziehen, braucht eine Partei etwas mehr als zwei Prozent der Stimmen. „Um in einen nur siebenköpfigen Bezirksrat einzuziehen sind rund elf Prozent der Stimmen notwendig“, erklärt Konrath. Nur zwei Beispiele: In der Inneren Stadt gingen FPÖ und Neos 2021 leer aus, obwohl sie jeweils fast neun Prozent der Stimmen errangen. In Puntigam verpassten die Grünen mit 10,3 Prozent der Stimmen den Einzug.

Ausweitung auf 240 Mandatare angedacht

Ins Auge gefasst wurde vom Reformkonvent eine generelle Erhöhung der Mandate, um mehr Parteienvielfalt zu ermöglichen. Das Referat Meldewesen und Wahlen hat vom Gemeinderat im November den Auftrag bekommen, sich das Thema vorzunehmen und anhand von Daten und Prognosen eine Entscheidungsgrundlage vorzulegen. „Das hat sich aufgrund des früheren Wahltermines und der dadurch vorrangig zu behandelnden Themen leider nach hinten verschoben“, erklärt Referatsleiter Wolfgang Schwartz. „Ich hätte mir neue Regeln schon für diese Wahl gewünscht, hoffe aber, dass es bis zur nächsten Wahl so weit kommt“, erklärt Konrath.

KPÖ dafür, ÖVP dagegen

Auch die KPÖ, die 2021 in acht Bezirken die meisten Stimmen gewann, kann dem Vorschlag etwas abgewinnen. „In den kleineren Bezirksräten sind manche Parteien, selbst wenn sie etwa zehn Prozent erreichen, nicht im Bezirksrat vertreten. Im Reformkonvent haben wir das über viele Parteigrenzen hinweg als undemokratisch eingeschätzt. Denn die Meinung der Wähler muss sich in der Zusammensetzung der Bezirksräte spiegeln“, erklärt Hanno Wisiak, KPÖ-Bezirksrätesprecher und Bezirksvorsteher in Geidorf.

Die ÖVP, die in neun Bezirken die Nase vorn hatte, bleibt bei ihrem Nein. „Gerade kleinere Parteien haben jetzt schon oft Probleme, die Mandate zu besetzen. Solange es keine ordentliche Kompetenzausweitung für die Bezirksräte gibt, braucht es auch keine künstliche personelle Aufblähung dieser Gremien“, unterstreicht Erwin Wurzinger, Sprecher der ÖVP-Bezirksräte und Bezirksvorsteher von Mariatrost. Beschließt man im Gemeinderat letztendlich, neue Wege einzuschlagen, ist der Weg freilich noch ein weiter. Graz kann die Wahlordnung nicht selbst ändern, sondern nur eine Petition an das Land richten, das zu tun.

Einigt man sich im Grazer Gemeinderat letztendlich, bei den Bezirksratswahlen neue Wege einzuschlagen, ist der Weg freilich noch ein weiter. Graz kann die Wahlordnung nicht selbst ändern, sondern nur eine Petition an das Land richten, das zu tun.