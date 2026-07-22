Andrea Rieger

Redakteurin Ressort Steiermark | Graz

Aufgewachsen in Graz-Umgebung, in jungen Jahren auf der Suche nach der großen, weiten Welt in Paris und Wien, seit rund 25 Jahren Wahlgrazerin. Beziehungsstatus mit der Landeshauptstadt: Fix zamm! Erste journalistische Erfahrungen in der Lokalredaktion der Kleinen Zeitung während des Studiums (Geschichte/Französisch). Sidestep in einer Werbeagentur, ab 1998 Teil der damals neuen Onlineredaktion der Kleinen Zeitung. Streckenweise: Leiterin der Online-Redaktion. Aktuell: In der integrierten Print/Online/Und eh alles-Redaktion der Kleinen Zeitung Teil des multimedialen Graz-Teams im Steiermark-Ressort. Themenschwerpunkte: Menschen, Soziales, Parks und Grünraum, Altstadtschutz, Unesco-Welterbe, Schulen, Freizeit in Graz.