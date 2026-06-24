Einem Musikfreund, der selbst gar kein Instrument spielte, verdankt die Jugendkapelle Fernitz-Mellach, dass sie diese Woche Anlass für einen mehrtägigen Festreigen hat. Das Ensemble feiert seinen 50. Geburtstag. Gegründet wurde es 1976 vom Mechanikermeister Felix Fritz. „Er hat sich gedacht, Fernitz braucht eine Blasmusik. Am Kirchplatz hat er einfach Leute angesprochen, ob sie mitmachen,“, erinnert sich der heutige Obmann des Musikvereins Manfred Hiebaum (62), der zu den letzten noch aktiven Gründungsmitgliedern des Vereins zählt. Das Echo war enorm. Rund 50 Interessierte fanden sich im Musikverein zusammen.

Nachwuchs für die Jugendkapelle Fernitz-Mellach

Dass man den Titel „Jugendkapelle“ nicht zu Unrecht wählte, beweist ein altes Foto aus dem Jahr 1977. Heute zählt das älteste Vereinsmitglied zwar bereits 79 Lenze, nach wie vor stellt die Jugend aber einen Großteil der 64 Musiker und Musikerinnen, die rund 30 Auftritte im Jahr bestreiten. Feste im Ort umrahmt man musikalisch, dazu kommen regelmäßig eigene Konzerte. Nachwuchsprobleme in der Blasmusik? In Fernitz-Mellach scheint das nicht wirklich ein Thema zu sein. „Unser Kapellmeister Wilhelm Berghold ist gleichzeitig der Direktor der Musikschule im Ort. Sobald die Kinder das bronzene Leistungsabzeichen haben, können sie bei uns mitmachen“, erklärt Hiebaum. Um für Kinder und Jugendliche attraktiv zu sein, setzt man auf mehr als auf gemeinsame Proben, Auftritte und Konzertreisen. „Wir haben einen eigenen Jugendreferenten und machen viel Programm rundherum, vom Klettern bis zum Badeausflug“, erzählt Hiebaum.

Eine der ersten Aufnahmen der Jugendkapelle Fernitz aus dem Jahr 1977. Nach der Gemeindefusion wurde das Ensemble zur Jugendkapelle Fernitz-Mellach © Jugendkapelle Fernitz-Mellach/Remling

Festreigen zum 50. Geburtstag des Vereins

In den kommenden Tagen steht allerdings eindeutig die Musik im Vordergrund. Den Festreigen zum Jubiläum eröffnet am Donnerstag (25. Juni) um 20 Uhr ein Konzert von Blechhauf‘n im Veranstaltungszentrum Fernitz-Mellach. Die bekannte Formation spielt seit 2011 alljährlich beim „Woodstock der Blasmusik“ in Oberösterreich auf und ist immer wieder zu Gast in unterschiedlichen TV-Musiksendungen. Zum 50er der Jugendkapelle ist die Gruppe, die regelmäßig im gesamten deutschsprachigen Raum auftritt, nun in Fernitz-Mellach zu hören.

Beim Bezirksmusikfest spielen 600 Musikerinnen und Musiker gemeinsam auf

Am Samstag ist die Gemeinde dann Gastgeber für das Bezirksmusikfest, das ab 14 Uhr steigt. Über 20 Musikkapellen sind mit dabei. Ab 15.30 Uhr marschieren die Musikkapellen über die Schulstraße zum Festplatz zwischen Kirche und Veranstaltungszentrum. Für 17 Uhr ist dort ein großer Festakt geplant, bei dem rund 600 Musikerinnen und Musiker gemeinsam aufspielen werden. Der Tag klingt mit den Alpen Yetis beim Dämmerschoppen aus. Die Veranstaltung kann man bei freiem Eintritt genießen.

Am Sonntag wird es dann besonders feierlich. Um 9 Uhr weiht Pfarrer Josef Windisch, der in Kürze die Gemeinde in Richtung Tansania verlassen wird, die neue Tracht der Jugendkapelle Fernitz-Mellach. Abschließend geht es dann beim Frühschoppen im Festzelt hoch her, bei dem mehrere Gastkapellen zu hören sein werden.