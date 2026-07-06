Es war ein Meilenstein: Am 10. September 2018 rollten die ersten Züge vom Weizer Bahnhof zur neuen Haltestelle Weiz Zentrum und dann bis zur Endhaltestelle Weiz Nord. Die neue Strecke ist rund 900 Meter lang. Die einspurige Trasse führt am Rande des Stadtzentrums entlang, passiert das Werk von Andritz Hydro. Ein Vorteil: Von der Haltestelle Weiz Nord ins Bundesschulzentrum geht man nur noch fünf Minuten. Seit März 2024 kann man zwischen Preding und Weiz Nord sogar gratis fahren.

Nun kritisiert die Weizer ÖVP um Stadtrat Stephan Engelhart und Ex-Gemeinderat Florian Leitinger die Entwicklung in der Stadt. Und sie hinterfragt den Sinn der Bahn zwischen dem Bahnhof und der Endhaltestelle beim Fußballstadion. „Wir wollen, dass der Zug nur mehr bis zum Bahnhof fährt. Er quietscht, er ist gefährlich. Es wurde auch viel Geld für die Begrünung in die Hand genommen. Es war ein Fehler, den Zug bis in die Stadt zu führen“, meint Florian Leitinger.

Er war zwischen 2010 und 2015 Mandatar in Weiz, nach einer längeren Absenz hat der Anwalt nun wieder bei der Partei angedockt. Ein Vorteil für ihn: Die Innenstadt sei mit dem Wegfall der Bahn leichter erreichbar. Und für die Schülerinnen und Schüler, aber auch andere Personen, hätte ein längerer Fußmarsch auch einen gesundheitlichen Effekt.

Um die Innenstadt, wo in den vergangenen Monaten mit Donolo, Libro, dm, Schmuck Stocker und der Konditorei Schwindhackl ja zahlreiche Geschäfte zusperrten, zu beleben, seien mehr Parkplätze nötig. „Wir brauchen mehr Zufahrtsstraßen in die Innenstadt. Es gibt immer weniger Angebote, die Leute fahren lieber nach Seiersberg als in die Weizer Innenstadt. Wir brauchen große Eingriffe“, fordert Leitinger. Und Stephan Engelhart ergänzt: „Wir brauchen eine neue Achse in die Stadt. Sinnvoll wäre ein Parkhaus oder eine Tiefgarage.“

Wo? Etwa bei der K&K-Passage. „Man könnte die Passage wegschieben und unterhalb eine Garage errichten. Dann kann ich oben rausgehen und bin direkt in der Stadt“, sagt Engelhart. Das Parkhaus beim Einkaufszentrum „park‘s“, erreichbar über die Europa-Allee, sei wegen der Zufahrtsrampe für „manche abschreckend“. Mehr (unterirdische) Parkplätze für die Stadt also, um dennoch eine „möglichst autofreie Flanierzone“ zu erhalten.

Zu wenige und zu kleine Geschäftsflächen

In der Weizer ÖVP will man die Einkaufsstadt Weiz also attraktiver gestalten. Man wolle Visionen für die Stadt, einiges solle auch umgesetzt werden. Derzeit gebe es etliche Herausforderungen und Probleme: Neben der „schwierigen Erreichbarkeit der Innenstadt“ und der „unzureichenden Parkplatzsituation“ seien die Geschäftsflächen „zu klein und zu wenig flexibel“. Die „Investitionshürden“ für Stadt und private Eigentümer seien hoch.

Ein Dossier zur Weizer Ortsdurchfahrt