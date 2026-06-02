„Beim Spaziergang im April habe ich die leeren Schaufenster gesehen. Da ist mir die Idee gekommen“, erzählt der mehrfach ausgezeichnete Fotograf Reinhold Schrank. Seit mehr als 40 Jahren fotografiert der Weizer. Er ist, genau wie der gebürtige Passailer Johann Gaug, Mitglied des Weizer Fotostammtisches.

Nur etwa einen Monat nach Kontaktaufnahme mit der Stadt Weiz und dem Stadtmarketing setzten Schrank und Gaug ihr Vorhaben in die Tat um: In der Auslage des geschlossenen Spielzeuggeschäfts Donolo kann man ab sofort ihre Werke bewundern. „Alles zu 95 Prozent echte Fotografie“, betonen die Künstler. Keine Künstliche Intelligenz wurde verwendet, auch, wenn die Werke auf den ersten Blick vielleicht nach Bearbeitung aussehen. Doch dahinter steckt Können und vor allem Kunst.

„Die Fotografien sind käuflich erwerbbar“, verrät Schrank. Sein Lieblingsbild? Ein Kamel am Strand im Oman. „Wir haben unsere Zelte am Strand aufgestellt, auf einmal sind 100 Kamele gekommen, 20 oder 30 sind ins Wasser gegangen“, erzählt der Fotograf von der eindrucksvollen Szene. „Ich habe sogar Kamelmilch ausprobiert.“ Reisen zählt zu seiner großen Leidenschaft. Er hat auch einige Drohnenbilder ausgestellt.

Werke von Johann Gaug:

Gaug setzt gern Menschen in Szene. Oder Schaufensterpuppen. In einer davon spiegelt sich der Hartberger Hauptplatz wider. Ebenfalls ein beliebtes Motiv? Der Pinguin. „Die Fotografie vor Ort muss zu 95 Prozent fertig sein“, sagt Gaug.

Die Fotografen möchten weitere leere Schaufenster mit ihren Werken bespielen. 18 leerstehende Geschäfte gibt es derzeit in Weiz, weiß Axel Dobrowolny, Leiter des Stadtmarketing Weiz. Es gibt bereits Gespräche bezüglich eines weiteren Schaufensters. Die Gestaltung haben übrigens die beiden Künstler übernommen.

Kulturreferent Hermann Mauritsch, die beiden Fotografen Reinhold Schrank und Johann Gaug, Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer, ehemaliger Donolo-Geschäftsführer Walter Donolo und Leiter des Stadtmarketings Axel Dobrowolny © KLZ / Nicole Stranzl

Wie es mit der Verkaufsfläche im ehemaligen Traditionsgeschäft Donolo weitergeht, ist derzeit noch unklar. Der ehemalige Geschäftsführer Walter Donolo macht derzeit die Ausbildung zum Fremdenführer in Graz. „Danach schauen wir weiter“, hält er sich noch bedeckt.