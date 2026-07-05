Reportage. Die Pflege des denkmalgeschützten Landschaftsgartens ist eine Herausforderung. Gestemmt wird sie von einem achtköpfigen Team, zu dem kürzlich ein Experte aus dem Mutterland der Gartenkunst gestoßen ist.

Marie Louise, Petite de Hollande – die Rosen, die Barbara Kramer am Rosenhügel im Eggenberger Schlosspark nach der Blüte in Form schneidet, tragen klingende Namen. Schweißtreibende vier Wochen, bis weit in den Juli hinein, nimmt sich Kramer mit der Gartenschere insgesamt 350 Rosenstöcke in dem besonders prächtigen Teil des Schlossparks vor. „Alte Rosen sind meine Leidenschaft, auch wenn sie nur einmal blühen“, schwärmt die Gärtnerin, während sie zum nächsten stacheligen Trieb greift. Über dem Park liegt das gleichmäßige Brummen des Rasenmähertraktors. Günter Schuster und Friedrich Göbl geben Gas. Ein großes Rasenstück will noch gemäht werden, bevor die Mittagshitze erbarmungslos vom Himmel sticht. „Alle spucken in die Hände, damit am Wochenende alles top aussieht“, unterstreicht Paul Schuster, in dessen Zuständigkeit beim Universalmuseum Joanneum das Schloss Eggenberg mit dem Park und der Alten Galerie fallen.

Bis zu 3000 Besucher am Wochenende

250.000 bis 280.000 Menschen im Jahr genießen einen Spaziergang durch den Park. 2000 bis 3000 Besucher werden an starken Sonntagen gezählt. Ein achtköpfiges Team kümmert sich darum, dass sich das 18 Hektar große, denkmalgeschützte Areal von seiner besten Seite präsentiert. Als neuer Teamleiter ist kürzlich Harry Ashcroft dazugestoßen. „Ich war nach meiner Ausbildung im Bereich Landwirtschaft und Gartenpflege in Stourhead tätig“, erzählt der 28-Jährige, den es 2024 aus privaten Gründen nach Graz zog. Stourhead zählt mit seinem idyllischen Landschaftsgarten aus dem 18. Jahrhundert zu den Fixpunkten von Gartenreisen in Südengland. „Eine vergleichbare Ausbildung, wie Harry Ashcroft sie hat, gibt es bei uns nicht, es war ein perfect match“, erzählt Schuster beim Spaziergang durch den sogenannten Planetengarten, der Besucher jetzt im Sommer mit Blumenpracht in allen Farben empfängt.

Intensive Pflege der teils 200 Jahre alten Bäume

Ashcroft und Schuster kennen die besonderen Herausforderungen, die mit der Pflege historischer Gartenpracht verbunden sind. „Der englische Landschaftsgarten, wie er heute in Eggenberg zu sehen ist, wurde nach 1820 angelegt“, erklärt Schuster. Heutige Baumriesen stammen vielfach noch aus dieser Zeit. „Von Kronensicherungen bis zur Bodenbelüftung betreiben wir einen irrsinnigen Aufwand, um die Bäume so lange wie möglich zu erhalten“, erklärt Schuster.

Der Preis dafür, dass man 2026 noch erleben kann, wie Jérôme Graf Herberstein und vor allem seine Gärtner einst den Schlosspark angelegt haben: Die weitläufigen Rasenflächen sind einladend, bis auf die eigens ausgewiesene Picknickwiese dürfen sie aber nicht betreten werden. „Wir sind keine Spielverderber, das ist ein Sicherheitsthema. Würden wir alle Bäume so schneiden, dass man sich jederzeit darunterlegen könnte, müsste ein Großteil weg“, erläutert Schuster. Wo es unvermeidlich ist, wird mit Umsicht nachgepflanzt. Eine fast 200 Jahre alte riesige Blutbuche vor dem Schloss fiel etwa 2019 einem Sturm zum Opfer. Eine junge Blutbuche wächst nun an der gleichen Stelle in den kommenden Jahrzehnten wieder zum Blickfang heran. Auch ein Methusalem unter den Weymouth-Kiefern musste im Vorjahr ersetzt werden.

Klimawandel und Trockenheit als Herausforderung

Zusätzlich macht der Klimawandel auch vor dem Unesco-Welterbe im Grazer Westen nicht halt. Unwetter und Stürme sind heftiger geworden und sorgen für Schäden. Dazu kommen Hitze und Trockenheit. „Es fällt zu wenig Regen, wir müssen sogar einen Teil der Bäume gießen“, unterstreicht Ashcroft. Er tüftelte gerade an Plänen, wie der Aufwand für das Gießen reduziert werden könnte. Eine Zisterne im Schlossgraben wurde vor einigen Jahren bereits wieder instand gesetzt. Um möglichst viel Regenwasser zu sammeln, das von den Dachflächen abrinnt, soll in den kommenden Jahren eine zweite Zisterne dazukommen. Spruchreif ist das derzeit aber noch nicht. Anders als der nächste gärtnerische Höhepunkt im Jahreskreis, der im Schlosspark Eggenberg ansteht: die Dahlienblüte.