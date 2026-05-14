Mit der Auszeichnung setzt sich Schloss Eggenberg im internationalen Spitzenfeld durch und wird als herausragendes Beispiel für innovative Ausstellungsgestaltung, zeitgemäße Vermittlung und ein außergewöhnliches Besuchserlebnis gewürdigt.

Die Ausstellung Schloss Eggenberg: Inszenierung der Welt in den Prunkräumen von Schloss Eggenberg war das Herzstück der STEIERMARK SCHAU 2025 und wurde anlässlich des 400-Jahr-Jubiläums von Schloss Eggenberg umgesetzt. Mit einer Kombination aus historischem Ambiente, internationalen Leihgaben und multimedialen Vermittlungsformaten begeisterte das Projekt fast 100.000 Besucher und erhielt bereits während der Ausstellungszeit internationale Aufmerksamkeit. Die Jury der „Museums + Heritage Awards“ würdigt insbesondere die gelungene Verbindung von originalen Objekten und innovativen Präsentationsformen.

Marko Mele, Direktor des Universalmuseums Joanneum (rechts), Barbara Kaiser, Kuratorin, (3. v. rechts), Paul Schuster, Leiter von Schloss Eggenberg und Kurator der Jubiläumsausstellung (mit der Auszeichnung), mit den Verantwortlichen von Studio Louter, Shosho, Opera Amsterdam und Art House 17 bei der Verleihung in London am 13. Mai, Foto Haley Bray © Hayley Bray Photography

Der Museums-Oscar

Die „Museums + Heritage Awards“ zählen zu den wichtigsten internationalen Auszeichnungen der Museums- und Kulturerbebranche und werden häufig als „Museums-Oscars“ bezeichnet. Sie zeichnen jährlich herausragende Projekte aus aller Welt aus, die durch Innovation, Vermittlungsqualität und Besucher*innenorientierung überzeugen.