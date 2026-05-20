Geld ist ein Symbol für Macht und Wirtschaftskraft, Blumen stellen die zerbrechliche, schöne Seite der Natur dar. Zwei Dinge, die also im ersten Moment wenig miteinander verbindet. Das Universalmuseum Joanneum beweist nun allerdings mit seiner Ausstellung „Die blühende Sprache des Geldes“ im Rahmen des Jahresschwerpunktes „BLOOM“ das Gegenteil. „Blumen werden in Ländern weltweit nicht nur mit Schönheit in Verbindung gebracht, sondern auch mit Herrschaft, Repräsentation, Tradition und Identität“, erklärt Kurator Karl Peitler in den Räumlichkeiten des Münzkabinetts im Schloss Eggenberg.

Zwischen Münzen aus Südostasien und Geldscheinen aus den Niederlanden wird im Rahmen der Ausstellung Kunst mit Wissenschaft und Kultur verbunden. „Als Singapur die Unabhängigkeit von Malaysia erlangte, entschied man sich bewusst dafür, keine Person auf den Scheinen abzudrucken, sondern die Orchidee als Ausdruck der kulturellen Pluralität und des friedlichen Zusammenlebens.“ In Malaysia steht die Hibiskusblüte mit ihren fünf Blättern unterdessen repräsentativ für die fünf nationalen Prinzipien des Staats: Glaube, Moral, Loyalität, Rechtsstaatlichkeit und der Vorrang der Verfassung.

Das Kuratorenteam Karl Peitler (Mitte) und Marc Philipp Wahl mit Künstler Ryts Monet © Klz / Daniel Winter

Gemeinsamkeiten von Geld und Kunst

Sich mit dem Münzkabinett am Jahresschwerpunkt beteiligen zu können, freut Peitler besonders, denn für den Kurator ist die Ausstellung gleichzeitig der Abschluss seiner 33-jährigen Arbeit. „Meine berufliche Laufbahn geht mit dieser Ausstellung zu Ende“, wird der Kurator melancholisch. „Diese Zeit war für mich ein Privileg und eine Ehre.“

Geehrt fühlen sich Peitler und Kollege Marc Philipp Wahl auch, weil das Kuratorenteam für die künstlerische Gestaltung der Ausstellung den Wiener Künstler Ryts Monet gewinnen konnte. Zwischen 240 ausgestellten Münzen und Banknoten finden sich dessen künstlerische Interpretationen des Themas. So ziert die Eingangshalle des Münzkabinetts ein Bild des Künstlers, für das er sich von einer ungarischen Banknote inspirieren ließ – und nichts als herkömmliche Kugelschreiber verwendete. „Ich wollte ein Werkzeug verwenden, das auch im Bankwesen tagtäglich zum Einsatz kommt“, so der Künstler. Eine genauere Betrachtung lohnt sich auch bei Monets Wandgemälde, das auf den ersten Blick ein buntes florales Muster offenbart – der zweite Blick offenbart den Hintergrund der Farbgebung: Unterschiedliche Geldscheine aus aller Welt.

Hinter den Kunstwerken in der Ausstellung steckt der Wiener Künstler Ryts Monet © Klz / Daniel Winter

Kunst und das Bankwesen hätten zudem mehr gemeinsam als man denkt, so Monet. „Ganz abstrakt gedacht kreieren Banken eigentlich Wert aus dem Nichts, indem sie Papier durch Druck zu etwas Neuem machen, Ähnliches machen Künstler mit ihren Leinwänden.“

Acht Standorte, ein Thema

An insgesamt acht Standorten widmet sich das Joanneum 2026 dem Thema „BLOOM“, im Schloss Eggenberg finden zusätzlich Führungen durch den Rosengarten statt, in der Alten Galerie widmet sich ein Teil der Ausstellung floralen Stillleben aus dem 17. Jahrhundert in Flandern. Am 6. Juni findet mit dem „BLOOM-Tag“ ein spezieller Aktionstag statt, bei dem sich alles um Blütenpracht dreht.