Die Steiermark bekommt drei neue Weinhoheiten. Im Weinkeller der Steirischen Landwirtschaftskammer in Graz wurde das Damen-Trio, das in den nächsten zwei Jahren den steirischen Wein repräsentieren wird, offiziell vorgestellt. Gewählt wurden sie am 16. Juli von einer Fachjury in der Weinbaufachschule Silberberg. Bewertet wurden dabei Fachwissen, Allgemeinbildung, sprachliche Wirkung, Umgangsformen, Allgemeineindruck und natürlich die Weinpräsentation.

Am Ende fiel die Wahl der Expertinnen und Experten auf Cäcilia Skoff (Weingut „Die Amtmann“) aus Gamlitz, Julia Perner vom Weinbaubetrieb Perner in Unterlupitscheni bei Ehrenhausen und Sandra Purkhart (Weingut und Buschenschank „Schneiderannerl“) aus Sausal (Gemeinde Gleinstätten). Aus diesem Trio wurde dann schlussendlich noch die neue Weinkönigin gekürt. Und dabei fiel die Wahl auf Cäcilia I. Skoff.

Eine Königin aus Gamlitz

Skoff absolvierte die Höhere Tourismusschule Semmering mit dem Schwerpunkt Eventmanagement & Sales und danach die Betriebsleiterausbildung für Obst- und Weinbau in der Fachschule Silberberg. Zusätzlich ist sie auch ausgebildete Sommelière Österreich sowie Diplom-Sommelière und vertiefte ihr Fachwissen bei einem Auslandsaufenthalt in Schweden.

Gekrönt werden die neuen Hoheiten übrigens am 21. August bei der Eröffnung der 56. Steirischen Weinwoche in Leibnitz. Da werden die drei Südsteirerinnen das Zepter von ihren Vorgängerinnen Magdalena I. Niederl, Antonia Hiebaum und Lea Kneissl übernehmen. Und die gaben im Beisein von Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger, Weinbaudirektor Martin Palz, Stefan Potzinger, dem Obmann von Wein Steiermark, Silberberg-Direktor Reinhold Holler sowie von Simon Koiner, dem Geschäftsführer des Steirischen Heimatwerks, ihren Nachfolgerinnen eine zentrale Botschaft mit auf den Weg: „Genießt die Zeit.“

Zwei Dirndl für jede Hoheit

Nach der offiziellen Vorstellung ging es für die neuen Hoheiten auch gleich zum Abstecken ins Steirische Heimatwerk, denn dieses stattet traditionell die Weinhoheiten mit Trachten aus. Dieses Mal fiel die Wahl auf eine Stainzer Alltagstracht und eine oststeirische Festtagstracht.