„Mein Kind wurde von der Schule geworfen und ich habe nie erfahren, was die Vorwürfe sind. Jetzt ist niemand erreichbar. Das sind ja stalinistische Methoden“, erzählt ein Vater. Er ist frustriert und damit nicht allein: In persönlichen Gesprächen und Schreiben erheben mehrere Eltern und der Schule nahestehende Personen schwere Vorwürfe gegen die Schulleitung der Tourismusschulen Bad Gleichenberg und des dazugehörigen Privatgymnasiums sowie gegen die Wirtschaftskammer Steiermark als deren Träger.

Die Gesprächspartner wollen allesamt anonym bleiben. Sie zeichnen ein Bild von mangelnder Kommunikation, belastendem Schulklima, einem Fokus auf Äußerlichkeiten, überbordendem Leistungsdruck und kaum nachvollziehbaren Entscheidungen.

Aufgekündigte Schulverträge sorgen für Unmut

Denn: Mehreren Schülerinnen und Schülern sei der Schulvertrag aufgekündigt worden – was einem Rauswurf gleichkommt. Eine Begründung hätten die Eltern nicht bekommen, genauso wenig wie eine Vorwarnung. Stattdessen einen Brief, in dem die einseitige Auflösung des Schulvertrags kommuniziert wurde. Vereinzelt kam in Gesprächen danach der Verweis auf Klassenbucheinträge auf.

Darin gehe es oft um Plaudern, Lachen, Tratschen oder Scherzen. Altersgerechtes Verhalten, finden die Eltern. „Wenn ein Vorfall tatsächlich so schwerwiegend war, dass er später eine negative Verhaltensbeurteilung oder sogar die Nichtverlängerung eines Schulvertrags mitbegründen konnte – warum wurden die Eltern nicht sofort informiert?“, fragen sie sich.

Schwere Vorwürfe zu Umgangsformen

Im Zentrum des Unmuts ist der erst seit einem Jahr im Dienst stehende Direktor Alfred Tieber. „Mein Sohn entspreche nicht der ‚Excellence‘, nicht den Anforderungen dieser Schule, sagte er mir“, schildert eine Mutter ein Gespräch über die Nichtverlängerung des Schulvertrags. Die Kleine Zeitung wollte Tieber zu den Anschuldigungen befragen, er hat auf wiederholte Kontaktversuche nicht reagiert.

Sauer stößt den Eltern ein Punkt auf: Einerseits will das Privatgymnasium den Kindern Umgangsformen und soziale Kompetenz beibringen, andererseits häufen sich Berichte, dass Tieber mit Schulkindern und Eltern herumschreien würde. Die Schule verwandle sich in einen Ort, in dem „ein Klima der Angst herrscht“.

Seit einem Jahr ist Alfred Tieber Direktor der Tourismusschulen Bad Gleichenberg © KLZ / Helmut Steiner

Große Investitionen in Tourismusschulen geplant

Für die einzige Tourismusschule der Steiermark kommen diese Vorwürfe zur Unzeit, aber nicht nur, weil gerade Ferien sind: Erst im Februar wurden Investitionen von vier Millionen Euro in die 80 Jahre alte Schule angekündigt. Man wolle sich wieder auf 600 Schüler steigern und Kaderschmiede des steirischen Tourismus‘ sein. Gerade für die Südoststeiermark als aufstrebende Urlaubsdestination ist die Schule wichtig, befinden Eltern sowie der WKO-nahe Schulerhalter „Steirischer Hotelfachschulverein“.

Noch im Februar freute man sich gemeinsam über die Investition in die Tourismusschulen. Archivbild: Direktor Alfred Tieber, Schul-Kurator Christian Schweinzer, WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk, Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und Spartenobmann Johann Spreitzhofer (v.l.) © Thomas Plauder

Bildungsdirektion und Schulerhalter prüfen Vorwürfe

Um den guten Ruf der Schule zu bewahren, forderten Betroffene daher beim Schulerhalter und dessen Kurator Christian Schweinzer und Geschäftsführer Gerhard Kienzl schon länger eine unabhängige Prüfung. Auf Nachfrage betont Schweinzer: „Wir sind momentan dran, das Ganze intensivst aufzuarbeiten. Wir prüfen jeglichen Vorwurf und planen, eine externe Person dazuzuholen.“

Man werde nichts im Raum stehen lassen, versichert er: „Meine Aufgabe ist es alle Sichtweisen anzuschauen und dann aufgrund dieser Fakten weiter vorzugehen.“

Christian Schweinzer ist Kurator des Schulerhalters „Steirischer Hotelfachschulverein“ © KLZ / Schleich-presse

Der Fall beschäftigt nun auch die Bildungsdirektion Steiermark. Eltern und Lehrpersonen haben sich an sie gewandt, heißt es aus dem Büro von Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner: „Die erhobenen Anschuldigungen werden sehr ernst genommen. Die Leiterin der Außenstelle Bildungsregion Südoststeiermark wurde mit der Prüfung beauftragt.“

Für die meisten Eltern und Schüler ist die Sache abgeschlossen. Trotzdem wollen sie nicht länger schweigen. Einerseits, um andere Kinder zu schützen und auch den Schulträger zur Verantwortung zu ziehen. Und andererseits, um so etwas wie Gerechtigkeit zu bekommen, sagt eine Mutter: „Mein Sohn hat geweint, als ich ihm den Brief gezeigt habe. Wir wollen, dass das untersucht wird und er diesen Stempel eines ‚Von-der-Schule-Geworfenen‘ verliert.“