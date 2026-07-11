Direktor Alfred Tieber nennt Qualität, Benehmen und Leistungsbereitschaft als wesentlich für den Erfolg in der Tourismusbranche © KLZ / Helmut Steiner
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Kaderschmiede Bad Gleichenberg
„Wir wollen die modernste Ausbildungsstätte für Tourismus in Europa werden“
Interview. Alfred Tieber zieht Bilanz über sein erstes Jahr als Direktor der Privatschulen Bad Gleichenberg. Er spricht über Ziele, Leistungsbereitschaft und worauf es in der Branche ankommt.