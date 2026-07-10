Das dunkle Holz knarzt unter den Füßen, am Tresen spürt man die unzähligen Gläser und Hände, die hier seit Jahrzehnten eine Ablage finden. Und inmitten der großen Schankstube thronen noch immer zwei kupferne Braukessel, in denen jeden Monat rund 1000 Liter Bier gebraut werden. „Wir haben Platz für 400 Gäste“, gibt der junge Pächter, Daniel Balogh, stolz zu Protokoll.

Erst im Februar hat er das traditionsreiche „Fürstenbräu“ in Fürstenfeld mit gerade einmal 23 Jahren neu aufgesperrt und ihm damit eine Chance zur Weiterexistenz gegeben. Dafür hat er eine eigene Firma gegründet und mit dem Besitzer der Immobilie einen neuen Pachtvertrag abgeschlossen.

130.000 Euro offene Lohnforderungen

Was er jedoch nicht wusste: Vom Vorpächter stehen offene Lohnforderungen in Höhe von rund 130.000 im Raum. Die Arbeiterkammer Fürstenfeld wollte diesen Betrag für die sieben ehemaligen Mitarbeiter, zu denen Balogh selbst zählte, einfordern. Und zwar von: dem neuen Pächter Daniel Balogh.

Mittlerweile geht es zwar nur noch um die Löhne von vier Mitarbeitern, weil Balogh drei ehemalige Kollegen neu angestellt hat und diese auf ihre Lohnforderungen verzichten; fraglich bleibt allerdings, warum er und nicht sein Vorgänger die noch offenen Löhne zahlen soll.

Lange „Leidensgeschichte“: Insolvenzen, verschwundene Pächter

Das Brauhaus war bereits in der Vergangenheit immer wieder Thema in der Thermenstadt – und nicht nur zum Guten. Schon 2024 sorgte ein Pächterwechsel, der in einer Insolvenz mit offenen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 215.000 Euro endete für Aufsehen.

Im Oktober 2025 feierte man unter Baloghs Vorgänger dann einen Neustart in Fürstenfeld, doch erneut war wenige Monate später Schluss – und seitdem ist der Mann, dessen Verbindlichkeiten dem 23-Jährigen in Rechnung gestellt werden, wie vom Erdboden verschluckt. Den Mitarbeitern blieb nur das Nachsehen, sie standen von einem auf den anderen Tag vor verschlossenen Türen: „Für die Monate Dezember und Jänner gab es keinen Lohn mehr“, so Balogh. Gerüchten zufolge soll sich sein damaliger Chef nach Ungarn abgesetzt haben.

Weil ihm das Gasthaus jedoch am Herzen liegt, hat sich Balogh im Februar dazu entschieden, das Brauhaus neu aufzusperren. Laut der Grazer Rechtsanwaltskanzlei Likar, die im Auftrag der Arbeiterkammer die offenen Löhne für die ehemaligen Mitarbeiter einfordert, habe er das jedoch in dem Wissen getan, dass im Pachtvertrag „Inventar an ihn übergeht, wie eben Bierbrauanlage, Schankanlage und anderes“, so Walter Korschelt, Rechtsanwalt der Kanzlei.

Arbeiterkammer sieht Mitschuld beim neuen Pächter

Auch die Tatsache, dass Balogh drei der alten Mitarbeiter neu angestellt hat, spreche für das Kriterium einer „Übernahme“, die zur Folge hat, dass Balogh offene Löhne nachzahlen müsste. Max Lienhart, Anwalt des Beschuldigten, schätzt die Situation seines Mandanten anders ein. „Wir haben diese Forderungen abgelehnt, weil Herr Balogh und der Vorpächter weder in Gesprächen gestanden sind noch in sonst irgendeiner Form in Kontakt waren“. Folglich könne Balogh nichts übernommen haben.

Am Grazer Landesgericht stehen nun mehrere Verfahren an, um die offenen Löhne einzufordern. „Im September gibt es eine Verhandlung, aber da ist der Herr Balogh nicht angeklagt“, erklärt Korschelt. Auch den Rechtsanwälten der Grazer Kanzlei gehe es vorranging darum, den Hauptverantwortlichen ausfindig zu machen und zur Verantwortung zu ziehen. Ob das klappt, ist fraglich, denn der Mann erscheine auch in Ungarn nicht bei Gericht, wo er regelmäßig vorgeladen werde. Ein nächster Prozess gegen den 23-Jährigen findet unterdessen im Oktober in Graz statt.

Sollte er für die Lohnforderungen der vier ehemaligen Mitarbeiter aufkommen müssen, könnte es das gastronomische Aus für Balogh bedeuten. Aber „es wäre schade, so ein uriges Lokal einfach zuzusperren“, gibt er sich kämpferisch.

Aktuell herrscht jedenfalls wieder reger Betrieb im Fürstenbräu. Drei ehemalige Mitarbeiter wurden neu angestellt, zudem hat Balogh die Küche mit drei Köchen auf Vordermann gebracht. Aber das Damokles-Schwert schwebt über ihm und dem Fürstenbräu und „es ist eine unangenehme Wartesituation“, so sein Anwalt.