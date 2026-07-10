Das Lokal mit der Adresse Villacher Straße 11 in Klagenfurt blickt auf eine lange und vor allem abwechslungsreiche Geschichte zurück. Auf ein Restaurant mit gutbürgerlicher Küche folgte die legendäre Weinstube „Scanzoni“, später zog das Restaurant „Der Franzos“ ein. Dann wurden acht Jahre lang im „Old Lemon Tree“ italienische Klassiker mit besonderem Pep aufgetischt. Ende 2025 war aber auch damit Schluss. Jetzt schlägt Ghazal Lotfalla in der traditionsreichen Lokalität im Lendviertel ein neues kulinarisches Kapitel auf.

Die gebürtige Iranerin, die vor elf Jahren nach Österreich kam, um Business-Management zu studieren, erfüllte sich mit der „Wilden Orchidee“ den Traum des eigenen Lokals. Der heute 50-Jährigen wurde die Leidenschaft zum Kochen sprichwörtlich in die Wiege gelegt. „Meine Mutter und Großmutter sind ausgezeichnete Köchinnen. Beide haben mir viel beigebracht“, erzählt die Quereinsteigerin. Das Lokal selbst hat sie im Internet gefunden. Dieses hat sie ganz nach ihrem Geschmack gestaltet und will damit einen Teil ihrer Kultur nach Klagenfurt bringen.

Gastgeberin kocht persönlich auf

Die Karte von Ghazal Lotfalla ist klein und präsentiert ausschließlich Gerichte aus ihrer Heimat. So gibt es beispielsweise Kashbamjan (Auberginen-Dip mit Zwiebel, Knoblauch und speziellen Gewürzen) als Vorspeise, kurdische Ćevapčići mit Reis und Fesendjan (Hühnerfleisch mit geriebenen Walnüssen und Granatapfelsirup) als Hauptspeisen. Als Nachspeise empfiehlt die Wirtin, die übrigens selbst in der Küche steht, Ferni (Reismehl, Milch, Zucker, Rosenwasser und Kardamom).

Besonders wichtig ist ihr die Frische der Speisen – alles wird frisch zubereitet, nichts vorbereitet – und die Qualität der Produkte, also Safran, Kardamom, Berberitze, Minze, Rosenwasser und Reis. „Viele meiner Gewürze beziehe ich direkt aus meiner Heimat, die bringen mir dann Freunde und Bekannte mit“, verrät Ghazal Lotfalla.