„Es sind so viele Leute da.“ Berührt begann Bäckermeister Ernst Joast seine Rede. Zur Eröffnung des neuen Cafés „Stadtkrume“ am Albin-Egger-Platz in Lienz kamen die Gesichter der Stadt: Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) stellte sich zu lauschigen Saxophonklängen in privater Mission ein, ebenso Charly Kashofer, Obmann der Kufenflitzer der EH Turtles und ÖVP-Bezirksgeschäftsführer, Jasima Steiner in ihrer Funktion als Leiterin des Stadtmarketings, der Lienzer Bergretterchef Thomas Zimmermann oder Ursula Strobl, langjährige Direktorin am Gymnasium und heute für das „Team Lienz“ im Gemeinderat aktiv.

Pater Martin: „Brot ist top“

Die aktivste Rolle wurde Martin Pichler zuteil. Der redegewandte Pater des benachbarten Klosters der Franziskaner übernahm die Segnung: „Wo Brot ist, da entstehen Beziehungen. Brot duftet. Brot bringt uns in unserer stressigen Zeit zur Ruhe.“ Etwas Unbeschreibliches läge gar in diesem Backwerk, meinte der Pater, als er gewohnt launig von seinen Kindheitserinnerungen auf dem Bauernhof erzählte und reimte. „Es hat etwas von oben. Heute würde man wohl sagen: ‚Brot ist top‘. Also segne, guter Gott, nun flott.“

Bester Laune: Lienz-Bürgermeisterin Elisabeth Blanik © Andre Schmidt

Fast 40 Jahre lang war das Familienunternehmen Joast in der Lienzer Schweizergasse zu Hause, vis-à-vis zur neuen Stadtkrume. Dort, im um das Jahr 1800 herum erbauten Stammhaus der Zueggs, legte man den Grundstein für den Erfolg im Lienzer Talboden. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man so lange zusammen in einem Haus ausharrt“, dankte Geschäftsführer Ernst Joast der bei der Feier anwesenden Familie um Michael Zuegg. Selbst hat die Bäckerdynastie ihre Wurzeln in Virgen, wo sie Ernst‘ Großvater im Jahr 1932 gründete. „Umso mehr freut es uns, dass wir einen Ort gefunden haben, wo wir unsere Ideen weiterentwickeln, aber auch etwas Neues für die Stadt kreieren können“, setzte Ernst Joast die Leitplanken für die Stadtkrume.

Einen neuen Treffpunkt in der Stadt will man mit der Stadtkrume – hell, freundlich und modern wirkt das Café auf den ersten Eindrücken – schaffen. Und damit den zuletzt etwas brachliegenden Albin-Egger-Platz am Rande der Fuß- beziehungsweise Begegnungszone wiederbeleben. Für die Schülerinnen und Schüler der angrenzenden Mittelschule, für die Kirchgänger der Pfarre, aber natürlich auch für alle Besucher und Einheimischen der Stadt soll ein neuer Hotspot entstehen.

Für Brigitte Joast ist die Stadtkrume ein Herzensprojekt © Andre Schmidt

„Mit der Stadtkrume eröffnen wir nicht einfach ein Geschäft“, betonte Brigitte Joast, Ehefrau von Ernst und führend für das Marketing der Familie. „Wir wollen einen Ort der Begegnung schaffen.“ Der Name sei dabei bewusst gewählt: „Die Krume gibt dem Brot Charakter, Wärme und Leben. Das gilt auch für unseren neuen Standort.“