Der steirische Landesrechnungshof erneuerte am Donnerstag seine Budgetanalyse (Download hier) und schlägt darin ein Kapitel auf, das die laufenden Verhandlungen nicht eben erleichtert. So bricht eine Welle an Rückzahlungen über Steiermark herein. Beispielhaft: Werden im nächsten Jahr „nur“ Darlehen und Kredite über 185 Millionen Euro fällig, so steigt der Wert auf bis zu 479 Millionen Euro (2032) jährlich. Im Zeitraum von 2030 bis 2035 wären in Summe 2,2 Milliarden Euro fällig.

Weil zeitgleich aber weiterhin neue Schulden von 700 Millionen Euro und mehr aufgenommen werden, „haben wir ein Problem“, warnt Landesrechnungshofdirektor Heinz Drobesch. Das Vorjahr betrachtet, waren vom Landesvermögen (9,7 Milliarden Euro) bereits 3,7 Milliarden über Fremdmittel finanziert. Natürlich kann man versuchen, die Laufzeiten zu strecken. Aber zu welchen Konditionen und Zinsen? In der Finanzabteilung (Ressort von Landesrat Willibald Ehrenhöfer, ÖVP) wird längst daran gerechnet. Auch eine Landesanleihe wird überlegt.

Politisch mehr „Munition“ liefert die aktualisierte Analyse mit Vergleichen der Ausgaben von 2024 (alte Landesregierung) und 2025, als die neue Landesregierung schon eingegriffen hat. Beispielhaft: Während die Ausgaben (Nettoaufwand) für die Landesregierung leicht gesunken sind, stiegen sie für die Verwaltung kräftig. In puncto Sozialhilfe ging der Aufwand kräftig zurück, bei der Wohnbauförderung wiederum hinauf.

„Fahren an die Wand“

Aus Sicht des Grünen Budgetsprechers Lambert Schönleitner „steuert die Landesregierung die Steiermark mit ihrem Budgetkurs an die Wand“. Der Grüne drängt auf „wirkliche Reformen“ und neue Einnahmequellen. „Andere Bundesländer setzen längst auf Nahverkehrsabgaben oder Abgaben auf Ressourcenverbrauch. Außerdem ist auch eine LKW-Maut überfällig.“

„Eine Schottersteuer oder eine Parkplatzabgabe für Einkaufszentren“, fordert unterdessen Alexander Melinz (KPÖ). Der Kurs von FPÖ-ÖVP sei der falsche. „Trotz massiver Einschnitte wächst der Schuldenberg des Landes weiter.“

Wiederum kritisiert Niko Swatek (Neos), dass „die Landesverwaltung wächst – und mit ihr die Bürokratie und der Schuldenstand.“ Die Steiermark weise mit 8611 Euro (2025) schon die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer aus.