Wer blinkende Zahlen oder animierte Grafiken erwartet hatte, der wurde enttäuscht: Die erste Budgetanalyse dieser Art, die der steirische Landesrechnungshof am Donnerstag zum Download ins Netz stellte, ist eine verdichtete Übersicht der Landesbudgets, ein profunder Abriss aus Entwicklungen, Abschlüssen und Prognosen. „Die Neuverschuldung ist dramatisch gestiegen, es besteht Handlungsbedarf“, hat Heinz Drobesch, Leiter des Landesrechnungshofs, den Inhalt bereits am Dienstag in der Landstube skizziert.

Das untermauert zum Beispiel die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung : Sie droht bis 2029 auf 7969 Euro zu steigen – ohne Gemeinden. Rechnet man die Städte und Gemeinden mit ein, dann weist die Steiermark schon 2025 mit „8611 Euro die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer aus“, ist in der Analyse nachzulesen. Oder dass bis 2029 der Schuldenberg auf mehr als zehn Milliarden Euro anwachsen könnte.

Anders betrachtet, hat sich das Netto-Vermögen des Landes von 3,3 Milliarden Euro (2016) auf 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2024 deutlich verringert. Jährlich müssen schon 436 Millionen Euro fließen, um alte Darlehen zu tilgen und die Zinsen zu bedienen. Das alles auf die Pandemie, den Krieg in der Ukraine oder die wenig rosige Wirtschaftslage zu schieben, wäre laut Prüfern zu einfach. „Die vergleichsweise guten Wirtschaftsdaten erklären diese hohen Landesschulden nicht“, sagt Drobesch. Auch der aus steirischer Sicht ungerechte Finanzausgleich dürfe „nicht als Generalausrede für alles dienen.“

„Das ist kein Ausrutscher mehr“

Diese Analyse ist freilich ein gefundenes Fressen für die Opposition. Der „Kunasek-Landesregierung fehlt der Mut für echte Strukturreformen“, meint SPÖ-Chef Max Lercher, dass FPÖ und ÖVP „für Stillstand und Schulden ohne Mehrwert“ stünden. „Wenn die wichtigsten Erträge deutlich langsamer wachsen als die Personalkosten, dann ist das kein Ausrutscher mehr, sondern ein strukturelles Problem. Es braucht endlich echte Reformen“, legt Neos-Klubchef Swatek nach. Hintergrund: Die Ertragsanteile für das Land stiegen von 2016 bis 2024 um 31 Prozent, der Personalaufwand im selben Zeitraum aber um 47 Prozent.

„Dramatische Fehlentwicklung über Jahre“: Lambert Schönleitner (Grüne) © APA / Erwin Scheriau

Die Grünen orten „eine dramatische Fehlentwicklung über Jahre. Das ist ein politisches Versagen, das niemand mehr schönreden kann“, so Lambert Schönleitner. Kritik übt auch die KPÖ, Alexander Melinz sieht den „finanzpolitischen Kurs der Landesregierung gescheitert. Der blau-schwarze Kürzungskurs ist alles andere als wirksam, außer, dass er den Steirerinnen und Steirern schadet.“

Hingegen hält FPö-Klubchef Marco Triller fest, dass die Schulden ja nicht über Nacht gewachsen sind. Man arbeite daran, die „Steiermark Schritt für Schritt wieder auf einen soliden finanziellen Pfad zu bringen“. Und, Nachsatz: „Wünschenswert wäre gewesen, wenn auch vorangegangene Regierungskonstellationen mit solch deutlichen Worten des Landesrechnungshofdirektors begleitet worden wären.“