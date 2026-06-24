Bei der aktuellen Hitze kühlen Kopf bewahren heißt es für die 25 Judenburger Gemeinderäte bei ihrer Sitzung am Donnerstag. Und sie brauchen Ausdauer, es gilt 59 Tagesordnungspunkte zu erledigen.

Punkt 5 lautet „Neuwahl der 2. Vizebürgermeisterin“. Das ist notwendig, weil die FPÖ ihre eigene Vizebürgermeisterin Birgit Heim abmontiert hat (wir berichteten). Heim ist daraufhin aus der Partei ausgetreten. Bei der Sitzung wird die neue FPÖ-Chefin Silvia Klingsbigl zur Vizebürgermeisterin gewählt.

Joker für die SPÖ

Die Koalition mit der SPÖ haben die Blauen aufgekündigt. Somit wird Birgit Heim zu einem wichtigen Joker für die Roten. Ihr guter Draht zu SPÖ-Bürgermeisterin Elke Florian ist bekannt, und es gilt als sicher, dass Heim künftig der SPÖ zur Mehrheit verhelfen wird, auf die ihr eine Stimme fehlt.



Auch wenn es offiziell niemand so formuliert: Als Mehrheitsbeschafferin bekommt Birgit Heim eine Gegenleistung. Sie soll Vorsitzende des Verkehrsausschusses bleiben. Diese Funktion übte sie bisher ohne Bezahlung aus, weil sie ihren Vizebürgermeisterbezug hatte. Künftig erhält Heim für den Ausschussvorsitz monatlich 1100 Euro (14 Mal).

„Nullsummenspiel“

Deshalb würden keine Mehrkosten für die Gemeinde entstehen, sagt SPÖ-Parteichef Thorsten Wohleser auf Anfrage der Kleinen Zeitung: „Es ist ein Nullsummenspiel, weil einige Umstrukturierungen geplant sind.“ Wie diese Änderungen aussehen, werde man bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag erläutern.

Fest steht, dass David Schaffer (FPÖ) als bezahlter „Referent für Digitalisierung und Transformation“ abberufen wird und Peter Amon (ÖVP) zum neu geschaffenen und ebenfalls bezahlten „Referent für Agrarangelegenheiten“ bestellt wird (550 Euro brutto/14 Mal). Ein Signal an die ÖVP, die die SPÖ künftig für Zweidrittelmehrheiten braucht. Eine fixe Koalition mit der SPÖ schließt ÖVP-Stadtparteichef Andreas Brugger aus.