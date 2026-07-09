Bonnie Tyler ist tot. Die Sängerin, die vor allem durch „Total Eclipse of the Heart” berühmt wurde, starb mit 75 Jahren. Das berichtet die „BBC”. Tyler wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt und war zwischenzeitlich auch im Koma.

Bonnie Tyler war eine britische (walisische) Rock- und Popsängerin mit markant-rauer Stimme und für ihre großen Hits aus den 1970er- und 1980er-Jahren bekannt. Insgesamt veröffentlichte sie mehr als 80 Singles und 18 Studioalben. Ihr bürgerlicher Name war Gaynor Hopkins. Sie wurde am 8. Juni 1951 in Skewen in Wales geboren.

Unverwechselbare Reibeisenstimme

Zu ihren bekanntesten Liedern gehören neben „Total Eclipse of the Heart“ (ihr größter Welthit) auch „Holding Out for a Hero“, „It‘s a Heartache“ und „Lost in France“.

Krankheitsbedingt hatte eine ursprünglich für diesen Sommer geplante Tournee abgesagt werden müssen. Im Herbst wären weitere Auftritte geplant gewesen - darunter auch am 24. November im Wiener Gasometer.

Ein Markenzeichen ihrer Karriere war ihre unverwechselbare Reibeisenstimme, die nach einer Operation an den Stimmbändern Ende der 1970er-Jahre entstand und zu ihrem charakteristischen Klang wurde.