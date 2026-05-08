Es gibt schlechte Nachrichten von Bonnie Tyler: Die Musikerin musste sich vor einigen Tagen einer Not-Operation unterziehen. Die 74-Jährige wurde in ihrer Wahlheimat Portugal am Darm operiert. „Die Operation sei gut verlaufen und sie erholt sich nun“, hieß es in den sozialen Medien. Fans und Angehörige seien über die Nachricht besorgt und schickten Genesungswünsche. Zuvor soll die Musikerin tagelang an starken Schmerzen gelitten haben.

Wie die portugiesische Zeitung „Correio da Manhã” berichtet, soll sich der Gesundheitszustand der gebürtigen Britin verschlechtert haben. Tyler, die eigentlich Gaynor Hopkins heißt, soll mittlerweile im künstlichen Koma liegen. Die Sängerin soll bewusstlos sein und an ein Beatmungsgerät angeschlossen auf der Intensivstation in Faro liegen.

Bonnie Tyler: Sorge um britische Sängerin

In der Vergangenheit äußerte sich die 74-Jährige immer wieder über ihren Gesundheitszustand, zuletzt klagte sie über Knieprobleme. Die Britin zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit und konnte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Erfolge verbuchen. Zu ihren größten Hits gehören „Total Eclipse of the Heart“, „It‘s a Heartache“ und „Holding Out For A Hero“.

Immer an ihrer Seite ist Ehemann Robert Sullivan, das Paar ist seit 1973 verheiratet. Was ist das Geheimnis ihrer langen Ehe? „Wir lachen sehr viel, wir lieben die Gesellschaft des anderen und haben eine tolle Zeit zusammen – darauf kommt es doch an“, sagt sie in früheren Interviews.

Die 74-Jährige sollte 2026 eigentlich auf große Europatournee gehen. Wie es mit den geplanten Konzertterminen weitergeht, ist derzeit noch unklar.