Vorsichtiges Aufatmen bei Fans und Angehörigen der britischen Rocksängerin Bonnie Tyler: Das Management der 75-Jährigen vermeldete laut „Bild“, dass sie aus dem künstlichen Koma erwacht ist. Sie befinde sich jedoch weiterhin in ernstem Zustand. Anfang Mai war Tyler in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro nach einem Darmdurchbruch notoperiert worden. Auf ihrer Facebook-Seite hieß es damals, die Operation sei gut verlaufen, die Sängerin müsse sich jedoch erholen.

Die Sängerin von Hits wie „Total Eclipse of the Heart“ oder „Holding Out For a Hero“ wird demnach weiterhin auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in Faro behandelt. „Obwohl sich ihr Zustand bessert, verläuft der Genesungsprozess nur langsam“, heißt es in der Erklärung des Managements. Zwar seien die Ärzte zuversichtlich, dass sich Tyler gut erholen wird, aber der Genesungsprozess werde noch längere Zeit brauchen.

Sommer-Konzerte abgesagt oder verschoben

Ihr wochenlanger Spitalsaufenthalt wirkt sich auch auf Tylers Tourkalender aus. Laut ihrem Management müssen sämtliche geplanten Konzerte ihrer Europa-Tournee im Sommer abgesagt oder auf 2027 verschoben werden. Dies betreffe alle Auftritte bis Ende August, erfuhr die dpa. In diesen Zeitraum fällt auch ihr geplanter Auftritt mit der Sängerin Nena am 1. August 2026 in Bad Hofgastein. Eine offizielle Bestätigung zur Absage dieses Events liegt noch nicht vor.

Weiter heißt es, man sei nichtsdestotrotz zuversichtlich, dass die Rocklegende im Herbst wieder auf der Bühne stehen kann und die vorgesehenen Auftritte stattfinden. Am 24. November 2026 soll Tyler im Wiener Gasometer gastieren. Tickets dafür sind noch erhältlich.

Tyler ist dankbar für die Anteilnahme der Fans

„Wir möchten uns bei allen für die enorme Anteilnahme und Unterstützung aus der ganzen Welt bedanken“, zitiert „Bild“ die Erklärung. Tyler wisse selbst von allen Genesungswünschen der Fans und freue sich sehr darüber. Familie und Management entschuldigen sich für die Änderungen im Konzertplan und bitten um Verständnis und Geduld. Vor einer Woche wurde die Ikone der Rockballaden 75 Jahre alt. Sie ist seit 1973 mit dem ehemaligen Judoka und Immobilienunternehmer Robert Sullivan (81) verheiratet. Das Paar hat keine Kinder.