TJ Lanning ist tot. Das bestätigte das US-Skiteam auf Social Media: „Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, Freunden und Kindern in dieser schwierigen Zeit“, heißt es in einem Beitrag.

Lanning galt als furchtloser Fahrer, sein kompromissloser Stil brachte jedoch auch zahlreiche Verletzungen mit sich. Deshalb bestritt der Speedspezialist nur 42 Weltcuprennen, dreimal war er unter den ersten zehn.

Mit nur 25 Jahren musste Lanning nach einem schweren Sturz in Lake Louise im November 2009 seine aktive Karriere beenden. Er verlor die Kontrolle über seine Ski und zog sich dabei einen Halswirbelbruch sowie eine schwere Verletzung am linken Knie zu. Nach seinem Karriereende arbeitete er als Speed-Trainer beim US-Skiteam.