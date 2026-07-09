Ungewöhnliches Treffen am Landesverwaltungsgericht (LVwG) in Klagenfurt: Stefan Sandrieser, Chef der Kärntner Lehrergewerkschaft hat seinen Arbeitgeber, die Bildungsdirektion, vor Gericht gebracht. Sandrieser ist nicht nur Lehrergewerkschafter, Chef der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) in Kärnten und Landtagsabgeordneter für die SPÖ, sondern im Brotberuf auch Pflichtschullehrer (Mathematik, Physik, Chemie). Als solcher ist er vom Dienst freigestellt für seine Tätigkeit als Personalvertreter.

Genau dafür bekommen Sandrieser und andere Personalvertreter (PV) aber auch eine Zulage zusätzlich zu ihrem Gehalt als Lehrer. Je nach Freistellung können das bis zu 3580,32 Euro brutto im Monat sein. Um diese Zulage geht es im Streit zwischen Sandrieser und der Bildungsdirektion.

Diese hat im August 2023 die Auszahlung eingestellt. Begründet wurde das mit rechtlichen Unsicherheiten und Unverhältnismäßigkeiten. Auslöser war ein Rechtsstreit der Bildungsdirektion Salzburg mit einem Personalvertreter.

Säumnisbeschwerden

Das hat Personalvertretern in Kärnten nicht gepasst und so haben zwei von ihnen, Sandrieser sowie seine damalige und mittlerweile pensionierte Stellvertreterin, im Juli bzw. Mai des Vorjahres einen Antrag zur (rückwirkenden) Auszahlung der Zulagen gestellt. Weil die Bildungsdirektion dazu keine Bescheide erlassen hat – der Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen ist – folgten die Säumnisbeschwerden. Die Causa landete beim Landesverwaltungsgericht und wurde dort – nachdem keine der Streitparteien etwas dagegen hatte – am Montag öffentlich verhandelt.

Stefan Sandrieser, Vorsitzender des Zentralausschusses für Allgemeinbildende Pflichtschulen in Kärnten © Helmuth Weichselbraun

106.000 Euro Nachzahlung

Von Anfang war klar, dass es um sehr viel Geld geht. Die ungefähren Beträge wurden in der Verhandlung auch genannt: Sandrieser bekommt rund 97.000 Euro brutto nachgezahlt, seine Ex-Kollegin rund 106.000 Euro brutto. Für ihre Tätigkeit als dienstfreigestellter Personalvertreter ab dem Zahlungsstopp im August 2023. 42.000 bzw. 46.000 Euro hat die Bildungsdirektion Sandrieser und seiner Ex-Kollegin als Akontozahlungen schon überwiesen.

„Sie kriegen, was sie wollen“

Die Verhandlung fand dennoch statt und dort war rasch klar, dass die Aus- bzw. Nachzahlungen außer Streit stehen. „Sie kriegen das, was Sie haben wollen“, sagte Anwalt Peter Müller, der die Bildungsdirektion vertritt, in Richtung Sandrieser. Der Weg dorthin ist aber nicht einfach. Das Bildungsministerium hat es bisher nicht geschafft, ein entsprechendes Lohnverrechnungsprogramm zu installieren, damit die enormen Beträge korrekt auf die einzelnen Monate heruntergerechnet werden können. „Nach unseren aktuellen Informationen aus dem Ministerium soll das in den kommenden zwei Wochen erfolgen“, sagte Sabrina Steiner, Referatsleiterin in der Bildungsdirektion.

Jetzt warten beide Parteien – Bildungsdirektion und Personalvertreter – auf das Bildungsministerium. Die Verhandlung wurde daher auf unbestimmte Zeit vertagt.

Neuer Name, mehr Geld

Die Zulagen für Personalvertreter haben sich zuletzt sogar erhöht. Im Dezember 2025 wurde im Parlament die Novelle des Dienstrechts für Beamte beschlossen. Mit der Änderung wurden die Zulagen, die jetzt Ersatzzahlungen heißen, zum fixen Gehaltsbestandteil. Sie müssen, wie Gehälter 14-mal pro Jahr ausbezahlt werden. Bisher gab es die Zulagen „nur“ 12-mal jährlich. Und die Dienstrechtsnovelle gilt rückwirkend mit 1. Jänner 2023. Das bedeutet, dass die Personalvertreter in ganz Österreich für die drei Jahre sechs zusätzliche monatliche Zahlungen erhalten. Für jeden Betroffenen gibt es rückwirkend 42 statt 36 monatliche Zulagen.

Bund zahlt mit

Im Büro von Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) rechnet man mit Nachzahlungen von insgesamt bis zu rund 583.000 Euro. Zahlen muss vorerst das Land, dieses bekommt aber einen Großteil des Betrags vom Bund rückerstattet. Der zahlt bei den sechs Pflichtschul-Personalvertretern die gesamten Zulagen. Für die zwei PV im Berufsschulbereich teilen sich Land und Bund die Kosten. Diese Kostenaufteilung gilt sowohl für jene Zulagen, die nachbezahlt werden müssen als auch für jene, die ab der Dienstrechtsnovelle ausbezahlt werden.