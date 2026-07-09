Vertrauen ist in der Logistikbranche ein wichtiges Gut. Wird die zu transportierende Ware eingeladen, sollte sie auch unbeschädigt an ihrem Ziel ankommen. „Die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Transportaufträgen haben für alle Beteiligten höchste Priorität“, hält man beim Mürztaler Speditionsunternehmen Huber fest.

„Fake Carrier“

Umso besorgter blickt das Traditionsunternehmen aus St. Lorenzen auf betrügerische Vorfälle in der Branche, die sich zuletzt häuften – auch das Landeskriminalamt Steiermark warnt. Bei sogenannten Phantomfrächtern, auch „Fake Carrier“ genannt, geben sich Betrüger als legitime Transportunternehmen aus, übernehmen Aufträge, entwenden Waren und verursachen erhebliche wirtschaftliche Schäden.

Seitens der Spedition Huber warnt man vor betrügerischen Phantomfrächtern © KLZ / Tobias Graf

„Um Risiken zu minimieren und die Lieferkette bestmöglich zu schützen, ist es entscheidend, bei der Vergabe und Abwicklung von Transportaufträgen in diesem Segment besondere Sorgfalt walten zu lassen“, informiert das Unternehmen Huber seine Kunden. Trotz eines großen Eigenfuhrparks und fixer Subfrächter sei die Spedition vor allem im internationalen Ladungsverkehr auch auf kurzfristige Subfrächter zur Abdeckung von Auftragsschwankungen angewiesen. Dabei müsse man sich ebenso vor Betrügern hüten.

Genaue Prüfung nötig

Kundinnen und Kunden rät man jedenfalls zu einer genauen Prüfung, bei der man die Identität des Fahrers mittels Lichtbildausweis feststellt sowie den Führerschein und weitere erforderliche Fahrerunterlagen auf ihre Gültigkeit prüft. Ebenso sollte das Kennzeichen des Fahrzeugs geprüft und mit dem vom Spediteur avisierten Fahrzeugdokumenten verglichen werden.

Bei Unstimmigkeiten gilt: „Sofort die Disposition oder den zuständigen Ansprechpartner informieren. Außerdem keine Verladung durchführen, bis die Identität und Berechtigung zweifelsfrei geklärt ist.“