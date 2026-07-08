Es war ein Tiefschlag für die Nordische Kombination, als am Dienstag das Ende als Teil der Olympischen Spiele verkündet wurde. Oder besser: Die „Nichtberücksichtigung“ für die Spiele 2030 in den französischen Alpen. Einer, der bei der Entwicklung in diese Richtung mittendrin statt nur dabei war, ist Karl Stoss. Der Vorarlberger, lange Jahre Präsident des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC), ist im Internationalen Olympischen Comité (IOC) als Chef der „Olympic Programme Working Group“ tätig, die sich intensiv mit den Sportarten auseinandersetzt, die Teil der Spiele sein sollten.

Stoss erklärt, wie man in seiner Kommission vorging: „Es gibt einen Kriterienraster über alle Wettbewerbe. An erster Stelle steht da der „Global Appeal“, also die Frage, wie eine Sportart weltweit ankommt, dafür werden TV-Minuten, Medien- und Zeitungsberichte, aber auch die Resonanz und Zahl der Beiträge auf den diversen Social-Media-Plattformen analysiert“, erklärt Stoss. Dazu widmet man sich dann der Frage von „Cost and Complexity“: „Was kosten diese Bewerbe, welche Sportstätten braucht es, Teilnehmende aus wie vielen Nationen gibt es bei Spielen, bei Junioren-Weltmeisterschaften, wie ist da die Entwicklung?“, zählt Stoss auf. Dazu wird auch noch darauf eingegangen. „Wir fragen, was sich das ausrichtende Organisationskomitee wünscht, welche Bewerbe sich entwickeln, ob es bei den Jugendlichen ankommt, ob es etwa Mixed-Staffeln gibt, und vieles andere mehr. Aber klar ist: Wir wollen keinen Kahlschlag, wir wollen eine logische Weiterentwicklung, wir wollen, dass sich die Verbände anstrengen.“ Was man nicht will: „Wir wollen nicht eine Sportart gegen die andere ausspielen. Wir wollen eine faire Behandlung anhand objektivierbarer Kriterien.

Das scheint im Falle des internationalen Skiverbandes aber nicht nach Wunsch geschehen zu sein. Stoss: „Schon seit Jahren habe ich der Nordischen Kombination gesagt, dass sie sich anstrengen müssen, dass sie Innovationen aufzeigen sollen, um mehr Menschen zum Sport zu bringen. Dem ist nicht ganz Folge geleistet worden. Und auch bei der FIS ist wenig herausgekommen“, sagt Stoss, der klar festhält: „Ich habe für die Kombination gekämpft, ich weiß ja, welche Tradition sie speziell bei uns genießt. Ich habe die Vorteile aufgezählt, letztlich habe ich aber auch nur eine Stimme in der zwölfköpfigen Arbeitsgruppe. Ich bin überstimmt worden.“ Mit ein Grund sei gewesen, dass etwa im Nachwuchs in der Kombination „nur rund 600 Athletinnen und Athleten weltweit gemeldet sind. Im alpinen Snowboard-Sport sind es aber etwa 6500, nur um da auch einen Vergleich zu ziehen.“

Gegen Vergleiche etwa mit dem Rodelsport verwehrt sich Stoss: „Wir dürfen nicht vergessen, dass eine Bob- und Rodelbahn natürlich relativ teuer ist, dafür dann aber auch drei Sportarten hat. Auch wenn ich weiß, dass man das im Fall der Kombination natürlich auch sagen kann.“ Stoss hält aber auch fest: „Wir müssen ganz klar kommunizieren, dass diese Sportarten trotzdem weitere Finanzierung für einen olympischen Zyklus erhalten. Und ich kann nur empfehlen, dass man sich vonseiten der FIS und des Sports relativ bald mit dem OK von Salt Lake City unterhält, um daran zu arbeiten, 2034 wieder Teil des Programms zu sein. Man hat schon bei Karate einst gesehen, dass das möglich ist.“ Allerdings: War diesmal noch die Exekutive des IOC für eine Entscheidung zuständig, muss künftig eine IOC-Vollversammlung über das Olympia-Programm entscheiden.

Und das, fügt Stoss an, sei im Sommer noch weit komplizierter als im Winter. Für diesen hält Stoss aber auch angesichts der aufkommenden Zweifel, ob der alpine Skisport selbst noch lange Teil von Olympia ist, klar fest: „Nein, da muss man sich keine Sorgen machen. Alpiner Skisport ist eine der Kernsportarten bei Winterspielen. Und uns geht es schon darum, die Identität des Wintersports hochzuhalten. Deshalb gab es auch den Entschluss, keine Sommersportarten bei Winterspielen zu integrieren. Wir wollen das „Schnee & Eis“-Konzept im Winter hochhalten!“