Am Donnerstag am späten Vormittag wurde die FF Kleinfrannach zu einer Menschenrettung gerufen: In Kittenbach, einem Ortsteil in der Gemeinde Kirchbach-Zerlach, war ein Mann auf seinem Grundstück im Steilhang mit Mäharbeiten beschäftigt, während er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Motormäher ins Rutschen kam und daraufhin rund 15 Meter abstürzte. Dabei dürfte er sich nach Angaben der Feuerwehr im Fuß- bzw. Knöchelbereich verletzt haben.

Das Rote Kreuz verständigte die Feuerwehr für den Abtransport aus dem unwegsamen Gelände. Im Einsatz stand die FF Kleinfrannach mit acht Mitgliedern unter Einsatzleiter und Kommandant Johann Platzer. Der Notarzt brachte den Verunfallten in das Krankenhaus.