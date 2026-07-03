Finale bei „Mein Lokal, dein Lokal“ auf „Kabel eins“. Die TV-Show besuchte diese Woche den Wörthersee und ließ Tanja Kürbisch vom Restaurant Laguna im Seepark Hotel, Gudi Lopan vom „Magdas“, Klaus Dolleschall vom Bistro Seensucht, Mihael Pesan vom Kanonenhof und Stefan Sternad vom „See.Stern“ gegeneinander antreten.

Sternad darf als fünfter und letzter Wirt die Gastroexperten mit einem Drei-Gänge-Menü beglücken. Seine Gäste vergeben am Ende des Abends Punkte. Ergänzt werden die Bewertungen durch die Einschätzung von Spitzenkoch Ali Güngörmüş.

Die Gäste reisen mit dem Boot an und nehmen direkt am Wörthersee-Ufer Platz. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das Essen. Zum Start bekommt Pesan die „Krumpendorfer Schnecken“ mit Kräuterbutter serviert. Die Kruste überzeugt, die Butter überwiegt aber. Dolleschall genießt „Seeviche“, einen Seesaibling mit Chili, Limette und Koriander. „Ein bisschen Gemüse hätte ich mir gewünscht“, sagt der Seensucht-Wirt, der geschmacklich sonst nichts bemängelt. Mit einem „Waldtatar Rind“ startet Kürbisch in den Abend. Das Beef Tatar mit Heidelbeeren ist eine Premiere. „Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Es ist wirklich hervorragend“, sagt die Chefin des Seepark Hotels. Lopan genießt einen „Spicy Tuna Salad“, findet ebenfalls keine negativen Kritikpunkte.

Pesan, Lopan, Sternad, Kürbisch und Dolleschall (von links) kochten diese Woche um die Wette © Hafner/CookingCatrin

Butterweiches Filet überzeugt

Die Messlatte hängt auch bei den Hauptgängen hoch. Das butterweiche Filet Branzino überzeugt Kürbisch auf ganzer Linie, die hochwertige „Pasta Pulpo“ holt Lopan ab. Auf Dolleschalls Teller landen Gnocchi mit Pasta-Filata-Käse. Was fehlt? Farbe und Säure. „Wir machen es mit geräuchertem Schafskäse“, gibt er Sternad einen Tipp, den der „See.Stern“-Wirt dankend annimmt. Pesan darf den „Hirsch vom Berg zum See“ probieren. Das Fleisch ist weich, das Püree ausgezeichnet. „Das ganze Gericht ist super“, lobt der Kanonenhof-Kellner.

Zum Abschluss bekommt Dolleschall ein Pistazientiramisu inklusive „Wow-Effekt“ serviert. Erneut fällt sein Urteil durch und durch positiv aus. In derselben Tonart geht es mit der Lavendel-Crème Brûlée für Kürbisch weiter. „Das ist einzigartig“, lobt sie das Farbenspiel von Früchte und Erdbeereis. Ein Schokobrownie mit Mangoeis landet auf Pesans Teller. „Alles passt dazu, ich bin sehr zufrieden“, lautet sein Urteil. Einen Klassiker genießt Lopan: Topfenknödel mit Zwetschgenröster. „Bei der Butter hat er nicht gespart. So sollte es aber sein“, meint Lopan, die rundum glücklich ist. „Ich würde das Gericht nochmal bestellen.“ Schlussendlich kosten die Menüs inklusive Getränke 353,50 Euro – eine stolze Summe. „Die Anreise mit dem Boot darf man auch nicht vergessen“, scherzt Lopan.

Die lobenden Worte schlagen sich auch in der Bewertung nieder: Zweimal neun Punkte und zweimal zehn Punkte bedeuten 38 Punkte und die geteilte Spitze mit Kürbisch. Einen Unterschied führt auch die Bewertung von Spitzenkoch Güngörmüş nicht herbei. Er vergibt sowohl Kürbisch als auch Sternad je zehn Punkte, sorgt somit für einen geteilten ersten Platz bei „Mein Lokal, dein Lokal“. Dahinter reihen sich das „Magdas“ und Bistro Seensucht mit je 44 Punkten ein, der Kanonenhof wird mit 41 Punkten Schlusslicht.