„Das Bistro Seensucht ist das Wohnzimmer für alle Kärntner, die sich da wohlfühlen“, erzählt Bistro-Geschäftsführer Klaus Dolleschall. „Wir haben bewusst den Namen Bistro gewählt, um die Hemmschwelle zu nehmen. Wir sind schließlich neben dem Fünf-Sterne-Designhotel Aenea eingebettet“, fährt Dolleschall fort. Er tischt Gerichte aus der österreichischen Küche auf, aber etwas moderner und leichter, mit italienisch-mediterranem Einfluss. Das wichtigste für ihn sei, dass alles frisch ist, sowohl die Zutaten als auch die Zubereitung an sich.

Das Kochformat „Mein Lokal, dein Lokal“ des TV-Senders „Kabel Eins“ gastiert wieder in Kärnten. Fünf Wirte aus der Wörtherseeregion tischen einander abwechselnd ein Drei-Gänge-Menü auf. Am Ende jedes Abends werden dann die Punkte verteilt. Ergänzt werden die Bewertungen von Spitzenkoch Ali Güngörmüş. Letzterer zeigt sich begeistert vom Wörthersee-Bistro: „Der Ausblick über den Wörthersee ist mega, grandios. Die Einrichtung ist eher locker gehalten, aber sehr schön und Klaus ist sowieso ein sehr sympathischer Gastronom.“

Prominente Wirte mit dabei

Mit dabei als Teilnehmer und gleichzeitig Juroren sind die Wirte Miha Pesan (Kanonenhof), Stefan Sternad (See.Stern), Tanja Kürbisch (Restaurant Laguna) und Gudi Lopan vom Restaurant „Magdas Lokal“. Bei der aktuell dritten Folge begrüßen sich die Wirte schon wie alte Bekannte. Stefan Sternad legt einen sportlichen Auftritt hin und schwimmt von seinem Restaurant zum Wörthersee-Bistro. „Ich bin voll motiviert und voller Hunger“, sagt er, als er neben den anderen Gastronomen Platz nimmt. Das Ambiente begeistert. Man ist sich in der Runde einig: „Der Wohlfühlfaktor ist sofort da“. Der Service im Bistro ist Familiensache. Sohn Felix hilft mit. „Ich bin sehr aufgeregt. Es ist doch ein Wettbewerb“, sagt Klaus Dolleschall.

Fünf Kärntner Gastronomen treten bei „Mein Lokal, dein Lokal“ gegeneinander an © Hafner/CookingCatrin

Kritisches Kosten

Zur Vorspeise wählt man eine herbstliche Gemüsesulze mit Eierschwammerl. „Mit Pilzen kriegst du mich immer“, sagt Sternad. Kritik übt er am Mundgefühl und an der fehlenden Würze. Aber: „Handwerklich ist es ein super Produkt.“ Die hausgemachten Steinpilz-Ravioli überzeugen Lopan, beeindruckt zeigt sich Tanja Kürbisch vom „Lachsforellen-Carpaccio“: „Ich könnte es nicht besser machen.“ Das Beef Tatar lässt sich Miha Pesan schmecken.

Spätestens beim Hauptgericht läuft dem Zuschauer das Wasser im Mund zusammen. Hirschrücken: „Fantastisch. Konsistenz des Fleisches perfekt. Ein bisschen zu süßlich“, sagt Pesan. Hausgemachte Pasta mit Steinpilzrahmsoße und Trüffel: „Die Dekoration hat mich von Anfang an angesprochen.“ Sternad hat den Tagesfisch bestellt: „Ich liebe Reinanke.“ Rosa gegarte Lammhüfte lässt sich Lopan schmecken: „Das ist unglaublich. Das Fleisch hätte aber etwas mehr durch sein können.“

Als Dessert wählte man Zwetschkenknödel: „Perfekt abgestimmt“, sagt Kürbisch. Auf Pesans Teller landete der „Seensucht“ Eisreindling: „Gefällt mir sehr gut.“ Das Himbeertiramisu im Glas ist ein Hingucker: „Wunderschön. Ausgezeichnet. Es fehlt, aber ein bisschen Pep“, sagt Lopan. Sternad steht der Sinn nach einem Dessertklassiker „Crème brûlée“: „Ein Dessert exakt so wie es sich gehört.“

Bewertung

Die Bewertung: Dreimal 9 Punkte und einmal 8 Punkte: „Ich bin nicht 100 Prozent zufrieden“, sagt Dolleschall. Speziell über die acht Punkte ärgert er sich ein bisschen, er hätte ursprünglich auf die vollen 40 Punkte gehofft. Damit ist das Bistro Seensucht am gleichen Platz mit dem „Magdas“. Das Restaurant „Laguna“ ist weiterhin in Führung. Morgen geht es dann zum Kanonenhof.