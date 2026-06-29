Gudi Lopan hat sich viel vorgenommen. „Ich lasse es krachen“, kündigt die Gastgeberin des Restaurants „Magdas Lokal“ in Klagenfurt an. Und wenn Lopan ihren Worten Taten folgen lässt, dann kann das das gesamte Fernsehpublikum im deutschsprachigen Raum mitverfolgen.

Das Kochformat „Mein Lokal, dein Lokal“ des TV-Senders „Kabel Eins“ gastiert wieder in Kärnten. Fünf Wirte aus der Wörthersee-Region tischen einander abwechselnd ein Drei-Gänge-Menü auf. Am Ende jedes Abends werden dann die Punkte verteilt. Ergänzt werden die Bewertungen durch die fachkundige Einschätzung von Spitzenkoch Ali Güngörmüş.

Paprika, aber bitte ohne Haut

Den Anfang macht Lopan, die mit Miha Pesan (Kanonenhof), Stefan Sternad (See.Stern), Tanja Kürbisch (Restaurant Laguna) und Klaus Dolleschall (Seensucht) eine kritische Jury aus lauter erfahrenen Gastronomen zu Gast hat. „Wir sind nicht die typisch österreichische Küche mit Schweinsbraten und Schnitzel. Hier arbeiten neun Nationen und unsere Speisen haben einen orientalischen sowie asiatischen Touch“, erklärt Lopan das Konzept ihres Ausbildungslokals, das benachteiligten jungen Menschen einen Einstieg in die Berufswelt ermöglicht. Etwa Luca aus Rumänien. Er bereitet Gnocchi mit Baba Ghanoush vor. Güngörmüş ist begeistert: „Ich habe seit Langem nicht mehr so gute Gnocchi gegessen. Allerdings ist verhältnismäßig zu viel Sauce auf dem Teller.“

Und was sagen die vier Kollegen? „Da springt man von Kontinent zu Kontinent“, stellt Sternad beim Blick in die Speisekarte fest. Er startet mit einem Salat mit Avocado und Hühnerbrust, „der eine Spur mehr Essig und Salz vertragen könnte“, Pesan mit gegrilltem, „außen knusprigem und innen weichem“ Halloumi mit Pesto, Kürbisch mit hausgemachter Falafel von „Gaumenfreude“-Qualität und Dolleschall mit einer „erfrischenden“ Karfiolcremesuppe.

„Es schmeckt einfach gut, einfach geil“

Als Hauptgang gönnt sich Kürbisch eine „hervorragend gebratene“ Ferlacher Bachforelle – die leider ohne Gemüse serviert wird. Auch Dolleschall hat an seinem Chicken-Wrap eine Kleinigkeit auszusetzen: „Ein Hähnchen ohne Haut ist leider schnell zu trocken.“ Was Pesan zu seinen Lammkronen sagt? Spitzenkoch Güngörmüş warnte immerhin bereits im Vorfeld, dass das Fleisch „übergart“ aussehe. Aber Entwarnung: Für den Chef des Kanonenhofs isst es sich gut. Nur die dazu gereichte Polenta ist ihm „zu flüssig“.

Sternad probiert wie vor ihm Güngörmüş die Gnocchi – die dieses Mal bereits mit geschälter Paprika in der Sauce serviert werden. Und dennoch: „Mir fehlt der leichte Bumms zum Schluss. Ich bin zwischen dem Flughafen Triest und Marokko gependelt“, resümiert der See.Stern-Gastronom.

Den Abschluss bildet die Nachspeise. „Klaus, es sieht echt gut aus“, kommentiert Güngörmüş Dolleschalls French Toast aus dem Off. „Es schmeckt einfach gut, einfach geil“, schwebt auch der glückliche Gast selbst im Dessert-Himmel. „Super, super saftig“ findet auch Sternad seinen Brownie. Kürbisch hat ein Schokoladenmousse geordert, das „gottseidank nicht zu flüssig und nicht zu fest ist“, während Pesan zur „fantastisch schmeckenden“ Crème brûlée greift.

Da kommt Gudi auch schon mit den „Gudi-Bags“ und der Rechnung. Diese macht für die vier Gäste 242,20 Euro aus, etwa 180 davon entfallen auf das Essen, der Rest auf die Getränke. „Absolut preiswert“, urteilt Dolleschall. Mit dreimal neun und einmal acht von insgesamt zehn möglichen Punkten legt das „Magdas“ die Latte hoch. Morgen geht es zu Kürbisch ins Restaurant Laguna im Seepark Hotel.