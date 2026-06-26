Fünf Tage, fünf Lokale, fünf Gastwirte: Im Kochformat „Mein Lokal, dein Lokal“ des TV-Senders „Kabel eins“ wird Woche für Woche in jeweils fünf verschiedenen Betrieben einer Stadt oder Region der Kochlöffel geschwungen. Ab Montag ist man wieder einmal in Kärnten zu Gast. Fünf Wirte der Wörthersee-Region werden sich einem breiten Publikum im deutschsprachigen Raum präsentieren.

Mit dabei sind das Magdas Lokal in Klagenfurt mit Gastgeberin Gudi Lopan, das Restaurant Laguna im Seepark Wörthersee Resort in Klagenfurt mit Gastgeberin Tanja Kürbisch, das Gourmet-Bistro Seensucht in Sekirn mit Gastgeber Klaus Dolleschall, das Restaurant Kanonenhof in Lambichl mit Gastgeber Miha Pesan sowie das See.Stern Restaurant & Lounge in Reifnitz mit Gastgeber Stefan Sternad. Die Dreharbeiten fanden bereits im Herbst des Vorjahres statt.

Von links: Miha Pesan, Gudi Lopan, Stefan Sternad, Tanja Kürbisch und Klaus Dolleschall © Hafner/CookingCatrin

Spitzenkoch Ali Güngörmüş

Für die Sendung lädt an jedem Tag ein anderer Wirt zu sich ein und bekocht seine Mitstreiter. Aufgetischt werden jeweils eine Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert à la carte. Am Ende jedes Abends werden dann die Punkte verteilt. Ergänzt werden die Bewertungen durch die fachkundige Einschätzung von Spitzenkoch Ali Güngörmüş. „Natürlich möchte jeder seinen Betrieb bestmöglich präsentieren. Gleichzeitig war uns allen bewusst, dass wir auch Botschafter unserer Region sind. Während der Dreharbeiten ist eine echte Freundschaft entstanden, die bis heute anhält“, betont Stefan Sternad vom See.Stern Restaurant & Lounge. Für alle sei es eine ganz besondere Erfahrung gewesen: „Statt Konkurrenzdenken standen gegenseitige Wertschätzung, Kollegialität und die gemeinsame Begeisterung für Gastronomie im Vordergrund.“

Am Ende kann es dennoch nur einen Sieger bzw. eine Siegerin geben. Wer den Kärntner Kochwettstreit gewonnen hat, darf aber natürlich noch nicht verraten werden.