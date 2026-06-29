Der Aperol-Spritz ist und bleibt das klassische Sommergetränk, nicht nur in Italien, sondern auch am Wörthersee, wo quasi keine Bar auf den Getränkeklassiker verzichten möchte. So unterschiedlich die Lokale aber sind, so unterschiedlich sind auch die Preise, die sie für Aperol, Spritzer und Co. verlangen. Das offenbarte ein Rundblick der Kleinen Zeitung, der im Netz diskutiert wird.

Auf der einen Seite steht die Sicht jener, die die Summen für überzogen halten. „Diese Preise sind echt krank. Da bleiben einem die Worte weg. Schön langsam endet das in reiner Abzocke“, lautet die Meinung eines „Kleine“-Lesers im Forum. Eine andere Person ergänzt, spricht ebenfalls von einer Abzocke, „wenn die einfache gastronomische Kalkulation vervielfacht wird“ und „für ein Produkt absichtlich zu viel verlangt wird“. Dies könne man mit dem Begriff Angebot und Nachfrage „nicht schönreden“, schreibt der User.

Böse Überraschung im Urlaub

Härter klingen die Worte eines anderen Lesers, der von „Idiotenpreisen“ spricht und deshalb die Reise an die Adria bevorzugt. Dort würden die Getränke um 30 Prozent weniger kosten, ist der User der Meinung. Viele machten aber im Ausland andere Erfahrungen. Ein User berichtet von einer Reise nach Sardinien, die ein Bekannter gemacht haben soll. Dort habe die Person zwei Gin-Tonic bestellt. „Als die Rechnung dann 230 Euro ausgemacht hat, war er doch kurz sprachlos“, schreibt der Leser im Forum.

Viele Leserinnen und Leser sehen die Preisdebatte aber differenziert und zeigen sowohl für die Wirte als auch für die Gäste Verständnis. „Jeder Wirt kann verlangen, was er will“, schreibt ein User, während ein weiterer Leser auf die Marktwirtschaft verweist: „Solange offenbar die Nachfrage boomt, können Unternehmer die Preise nach oben und manchmal auch gleich die Qualität nach unten schreiben.“

„Mittlerweile ist eine extreme Sensibilität bei den Wirten vorhanden“, sagt Wirtesprecher Stefan Sternad © Helge Bauer/wkk

Sternad hält von Preisvergleichen Abstand

Von Preisvergleichen hält Kärntens Wirtesprecher Stefan Sternad wenig. Jedes Lokal habe andere Fixkosten, muss aufgrund von getätigten Investitionen oder der Lage die Ein- und Ausgaben anders berechnen, sagt er im Zuge der Preisdiskussion. Wichtig sei, dass für den Gast das Gesamterlebnis mit dem Preis übereinstimmt. Tue es das nicht, „hat ein Lokal ein Problem“, sagt Sternad.

Ein User ist der Meinung, dass Wirte in der Preisgestaltung frei sein dürfen, dabei aber auch Wert auf sozial schwache Familien gelegt werden muss. Denn „auch Familien mit geringeren Einkommen haben das Bedürfnis und auch das Recht, mit ihren Kindern bei einem Gasthaus Stopp zu machen und etwas zu konsumieren, ohne dass es dann zu Hause eine Woche nur billigste Kost gibt“. Gleichzeitig müssen auch die Unternehmen für ihre Arbeit entlohnt werden. Der Appell des Users ist somit eindeutig: „Bitte bleibt alle am Boden, egal ob Wirt oder Gast.“