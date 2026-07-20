Helmut Steiner

Redakteur Regionalredaktion Feldbach

Jahrgang 1962, aufgewachsen im südlichen Oberösterreich. Studium Germanistik und Geschichte in Graz. Mehrere Jahre im Projektmanagement tätig (Kultur, Regionalentwicklung). Lebt seit Mitte der 1990er Jahre in der Südoststeiermark. Einige Jahre Redakteur bei der Bildpost. Seit 2000 für die Kleine Zeitung tätig, Redakteur im Regionalbüro Feldbach. Hat ein besonderes Faible für die Entwicklung der Region und Fälle am Bezirksgericht. Mag Kälte, Schnee, Norwegen und Rennräder.