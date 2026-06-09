Sein Beruf war für Franz Feldgitscher nicht Liebe auf den ersten Blick. „Mein Vater hat gesagt, dass ich als ältester Sohn Schuhmacher werden soll. Ich hatte keine Wahl. Aber ich habe es dann gerne gemacht“, erzählt der Schuhmachermeister. Und das seit 1973, damals begann er seine Lehre als Schuhmacher und Verkäufer.

Glücksfall für Schuhe, die repariert werden müssen

Für alle, die Schuhe reparieren lassen wollen, ein Glücksfall – bis heute. Denn längst ist Feldgitscher der Einzige weit und breit, der das kann. Kundschaft kommt aus der ganzen Region: von Radkersburg über Fehring, Kirchberg an der Raab, St. Stefan im Rosental und St. Marein bei Graz bis Riegersburg.

Franz Feldgitscher mit hochwertigen Schuhen und den strapazierfähigen Sohlen, die auf Bergschuhe kommen © KLZ / Helmut Steiner

Den Betrieb im elterlichen Haus in der Feldbacher Bindergasse, zu dem auch ein Schuhgeschäft gehörte, hatte Vater Alois 1950 gegründet. Der Sohn hat 1982 übernommen. „Heute geht es um die Dienstleistung“, sagt Feldgitscher, Jahrgang 1958, der das Unternehmen seit einigen Jahren als Kleingewerbe betreibt. Er repariert nicht nur Schuhe, sondern auch Gürtel, Reitstiefel, Zipps in Lederjacken, Motorrad-Dressen und -stiefel oder Planen. Bergschuhen verpasst er neue Sohlen. Dabei setzt er auf hochwertige Vibram-Sohlen. „Der Mercedes unter den Sohlen“, unterstreicht Feldgitscher.

Gute Schuhe muss man richtig warten

Als Schuhmachermeister sind ihm hochwertige Schuhe ein Anliegen: „Ein guter Maßschuh hält ein Leben lang – bei richtiger Wartung.“ Als Beispiel nennt er maßgefertigte Pelzschuhe aus dem Jahr 1960, die man ihm 2024 zum Besohlen gebracht hat: „Die Schuhe sollten bei Zimmertemperatur gelagert werden und das Leder muss regelmäßig Fett bekommen, damit es nicht austrocknet“, gibt Feldgitscher Tipps. Er weiß: „Jeder hat heute Schuhe genug. Aber getragen werden meist nur wenige. Von denen will man sich nicht trennen. Wenn sie zu reparieren sind, kommen sie zu mir.“

Was er kann, lerne man nicht von heute auf morgen, betont Feldgitscher: „Man wird Routinier, das dauert Jahrzehnte und ich lerne immer noch etwas dazu.“ Qualität ist sein Prinzip: „Bevor ich etwas hinausgebe, was mir selber nicht gefällt, mache ich es noch einmal. Das schätzen die Kunden.“ Kein Wunder, dass viele von ihnen zu Freunden geworden sind. Manche Aufträge lehnt Feldgitscher auch ab. Und so kann er mit einem Schmunzeln sagen: „Ich arbeite nur mehr für nette Leute.“