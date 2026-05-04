Wegen Verwendung gefälschter indischer Führerscheine muss sich ein Mann am Bezirksgericht Feldbach verantworten. Bei einer Routineverkehrskontrolle hatte der Angeklagte einen Ausweis vorgezeigt, den die Polizeibeamten gleich als Fälschung erkannten. Die kriminaltechnische Untersuchung qualifizierte den angeblichen indischen Führerschein als Totalfälschung. Knapp zwei Monate später geriet der Mann erneut in eine Kontrolle und wies sich erneut mit einem Führerschein aus, der kein indisches Originaldokument war.

Führerschein ganz ohne Fahrschule

Der Mann, der mit einem Dolmetscher erschienen ist, bekennt sich schuldig. Er habe nicht gewusst, dass es sich um eine Fälschung handelt. Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz will wissen, wie er überhaupt an die Ausweise gekommen ist, die keinerlei Sicherheitsmerkmale oder Ähnliches aufweisen. Weil er ja fahren konnte, sei er von der Fahrschule in Indien direkt zur Fahrüberprüfung geschickt worden, sagt der Mann. Dort habe er vorfahren müssen und den Führerschein bekommen. Umgerechnet 35 Euro habe er bezahlt. Später habe er eine Kopie beantragt. Das sei in Indien möglich. Dass es sich um Fälschungen handelt, habe er nicht gewusst. Es tue ihm sehr leid.

Bei der ersten Kontrolle habe er die Kopie vorgezeigt, beim zweiten Mal das vermeintliche Original. Er habe gedacht, dieses sei korrekt. Schwarz glaubt ihm seine Verantwortung nicht. Weil er die Totalfälschung zwei Mal benutzt hat, wird er schuldig gesprochen. Er hätte nach dem ersten Mal wissen müssen, dass es eine Fälschung ist, erläutert Schwarz. Freiheitstrafe von einem Monat bedingt mit drei Jahren Probezeit lautet das Urteil.