Am 3. und 4. Juli steht Feldbach ganz im Zeichen der Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerbe. „Die größte Jugendveranstaltung in der Steiermark überhaupt“ – so Bürgermeister Josef Ober – wird im Sparkassenstadion über die Bühne gehen. Getragen wird die Veranstaltung von den acht Feuerwehren der Stadt Feldbach, wobei die Koordination in den Händen von Abschnittskommandant Daniel Dunst liegt. Die Stadtgemeinde und eine Reihe von Partnern unterstützen.

4500 Jungflorianis und tausende Schlachtenbummler

Die Großveranstaltung ist laut Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold, als Bewerbsleiter hauptverantwortlich, auch ein Familienfest. Denn zu den Bewerben werden auch Verwandte und Freunde der Nachwuchsfeuerwehrleute erwartet. Matzhold wartet mit eindrucksvollen Zahlen auf: „Zwischen 4200 und 4500 Jugendliche werden dabei sein. Es wird mehr als 1400 Durchgänge geben.“ Um das abwickeln zu können, gibt es im Stadion insgesamt acht Bahnen: je vier für die Löschangriffe der 12- bis 16-Jährigen (Feuerwehrjugend 2) und für das Bewerbsspiel der 9- bis 12-Jährigen (Feuerwehrjugend 1). Der Staffellauf findet auf der Laufbahn des Stadions statt. Matzhold rechnet mit rund 2000 Schlachtenbummlern, die die Jungflorianis anfeuern werden.

Der Aufwand für die Organisation ist riesig und damit die größte Herausforderung. Rund 500 Personen werden dafür insgesamt benötigt. Das reicht vom Aufbau vor der Veranstaltung über Parkplatzeinweiser, Verkehrslenkung und Serviceteams bis zur Betreuung der Teilnehmer, Verköstigung und Getränkeausgabe an den Bewerbstagen. Unter anderem zwei Tonnen Pommes und 6000 Schnitzel warten auf hungrige Florianis und Gäste. Auch 220 Bewerter für die Bewerbe sind im Einsatz, denen die Landesberufsschule als Quartier dient.

Gästeteams aus ganz Österreich

Neben den steirischen Bewerbsgruppen werden auch Gäste aus den anderen Bundesländern erwartet, wo die Landesbewerbe eine Woche später stattfinden. Dazu kommen auch Teams aus Slowenien und Kroatien.

Für die Abwicklung gibt es ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Die Grazer Straße wird zwischen Kreisverkehr (Billa Plus) und Brückenkopfgasse gesperrt. Für ausreichend markierte und beschilderte Parkmöglichkeiten rund um das Stadion wird vorgesorgt.

Maskottchen Flo und Mo

Erstmals gibt es auch zwei eigens entwickelte Comic-Figuren, die das Event begleiten: Flo (flowing water) und Mo (moving flames) in Blau und Orange. Blau steht für Wasser, die Stadt Feldbach, Ruhe, Teamgeist und Verlässlichkeit. Orange soll Feuer, das Steirische Vulkanland, Energie, Begeisterung und Tatkraft symbolisieren.

Besonders zahlreich werden Bewerbsgruppen aus dem Bezirk vertreten sein. Kein Wunder, stellen die Feuerwehrbereiche Feldbach und Radkersburg doch ein Fünftel des gesamten Feuerwehrnachwuchses in der Steiermark. Und dass der Heimvorteil genutzt wird, davon darf man ausgehen. Denn in den letzten zwei Jahrzehnten konnten die Teams aus dem Bereich Feldbach 80 Prozent der Top-Ten-Plätze holen. Bei den Mädchen ist der Bereich überhaupt federführend.