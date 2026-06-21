Die standesamtliche Trauung vor einem Jahr war im Juli eine eher „heimliche“ Geschichte. Nur der absolut engste Kreis der Familie war dabei, als Daniel Hemetsberger da seiner langjährigen Freundin Isabella das Ja-Wort gegeben hatte. Schon damals hatte er aber versprochen: „In einem Jahr gibt es die große Feier, dann wird es auch Bilder geben.“ Und der 34-Jährige hielt Wort: Am Sonntag veröffentlichte er auf seiner Instagram-Seite wunderschöne Fotos seiner Hochzeit.

Wo genau und wann genau gefeiert wurde und wer bei der großen Feier dabei war, das geht aus den Bildern (vorerst) nicht hervor. Nur so viel ist klar: Hemetsberger trug einen roten Hochzeitsanzug, seine Gattin Isabella war – natürlich­ – ganz in Weiß.