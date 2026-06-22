Während manche Großbaustellen in Graz munter weiterlaufen und im Gegenzug jene bei der Peter-Tunner-Gasse soeben feierlich beendet wurde, starten mit 22. Juni weitere „kleinere“ Grabungsarbeiten oder Sanierungen – laut Straßenamt unter anderem in diesen Straßenzügen:

Mariatroster Straße 101: Der Austausch von sogenannten „Wasserschiebern“ macht ab dem 22. Juni die Sperre eines Fahrstreifens erforderlich. Voraussichtlich bis zum 3. Juli wird der Verkehr jeweils von 8.15 bis 16 Uhr händisch geregelt.

Straßganger Straße: Im Bereich Ankerstraße/Hermann Aust Gasse wird die Fahrbahn saniert. Die Folge: Die Fahrstreifen werden zusammengelegt, auch hier kommt es zu einer Postenregelung des Verkehrs – von 22. Juni bis 10. Juli (stets von 7 bis 18 Uhr).

Thalstraße 50-57: Wegen der „definitiven Wiederinstandsetzung nach Grabungen im Vorjahr“ ist auch hier Geduld und ein Verkehrsposten gefragt – von 22. Juni bis 3. Juli (8 bis 16 Uhr).

Wetzelsdorfer Straße 145: Hier wiederum werden „Wasserschieberkappen“ ausgetauscht. Die Folge? Richtig geraten: Postenregelung während der Arbeitszeiten von 22. Juni bis 3. Juli.

Plabutschtunnel: Im Zeitraum von 22. bis 26. Juni wird der Tunnel gesperrt (jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens) – für Wartungsarbeiten und um die Notstromversorgung zu testen.