Ziemlich viel Schotter lag am Mittwoch in der Früh an der Ortseinfahrt von Goritz bei Radkersburg (Gemeinde Bad Radkersburg) auf der Fahrbahn der L 204. Der Grund dafür war der Unfall eines vollbeladenen Sattelschleppers, der kurz vor 7 Uhr aus Richtung Pölten gekommen war. Der slowenische Lenker des Schwerfahrzeugs mit slowenischem Kennzeichen gab an, dass das Fahrzeug ins Schlingern und dann auf das Straßenbankett geraten sei. Das Bankett gab nach, der Anhänger stürzte um und ein Teil der Ladung rutschte auf die Straße. Das Zugfahrzeug selbst blieb stehen, der Lenker kam mit dem Schrecken davon.

L 204 rund zwei Stunden gesperrt

Die Feuerwehr Goritz bei Radkersburg rückte mit zwei Fahrzeugen und neun Mitgliedern unter der Einsatzleitung von Kommandantin Katharina Kulmer an. Die Unfallstelle wurde abgesichert und gemeinsam mit Polizei und Straßenerhaltungsdienst eine lokale Umleitung eingerichtet. Die L 204 musste bis 9 Uhr für die Aufräumarbeiten total gesperrt werden. Die Feuerwehr Bad Radkersburg mit Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Armin Christandl wurde nachalarmiert und kam mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten zum Unfallort.

Der Sattelanhänger wurde mittels Bagger einer lokalen Firma entladen. Durch diese Entlastung richtete sich der Anhänger von selbst wieder auf und wurde mit der Seilwinde des Wechselladefahrzeugs der FF Bad Radkersburg auf den Gehsteig gezogen. Ein Teil des Schotters wurde zur Wiederherstellung des Banketts verwendet, das durch den Unfall beschädigt worden war.