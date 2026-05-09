Es geht um Betrug: in einer Trafik und wegen einer nur teilweise bezahlten Taxifahrt. Die Angeklagte ist nicht am Bezirksgericht Feldbach erschienen, aber die Mitarbeiterin der Trafik. Die Frau habe eine Schachtel Zigaretten genommen, ihre Karte zum Terminal gehalten und sei dann gleich weg, so die Zeugin. Sie habe zuerst geglaubt, dass die Transaktion nicht funktioniert habe, dann aber erkannt, dass die Karte gesperrt war. „Ich bin ihr nach, habe gerufen und nach ihr gegriffen. Sie wollte mich wegschupfen. Das war gegenüber dem Polizeiposten. Beamte sind dann herausgekommen. Sie haben die Frau offenbar gekannt“, schildert die Zeugin den Vorfall vor Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz und der Vertreterin der Anklage.

Fuhrlohn nur teilweise bezahlt

Zwischenzeitlich war das Verfahren wegen Nichtigkeit – es ging um 9,20 Euro – eingestellt worden. Aber kurz darauf gab es eine Anzeige eines Taxifahrers. Auch er ist beim Bezirksgericht erschienen. Die Angeklagte habe die Taxifahrt bestellt, erzählt der Mann. Am Ziel angekommen, habe sie gesagt, sie müsse schnell ins Haus Geld holen. „Heraus kam sie mit 25 Euro. Die restlichen 65 Euro wollte sie mir überweisen“, schildert der Zeuge. Er habe ihr Zeit gegeben, sie zweimal angerufen, aber als sie dann erklärte, jemand anderes werde den Fuhrlohn bezahlen und auf diese Person verwies, habe er Anzeige erstattet. Die Daten der Frau hatte der Taxiunternehmen, weil die Frau ihren Reisepass vorgezeigt hat und er ihn fotografiert hat.

Gegenüber der Polizei hatte die Angeklagte angegeben, dass sie bei der Bank gewesen sei, dort aber kein Geld bekommen habe. Deswegen sei sie zur Polizei. Dort habe man ihr geholfen, aber Geld habe sie keines bekommen, zitiert die Bezirksrichterin aus dem Polizeiprotokoll. Sie sei unter Stress gestanden und dann in die Trafik, heißt es weiter im Protokoll.

Schwierige Befragung der Angeklagten

Inzwischen ist die Angeklagte – Schwarz hatte die Vorführung durch die Polizei veranlasst – im Bezirksgericht angekommen. Ihre Befragung gestaltet sich schon bei der Feststellung der Generaldaten (Personalien) schwierig. Klare Sätze wechseln sich mit wirren Aussagen ab, dazwischen weint die Frau kurz auf. Schwarz vertagt. Sie wird ein Gutachten einholen über die Zurechnungsfähigkeit der Frau zum Tatzeitpunkt.