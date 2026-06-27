Es ist heiß: Der Sommer hat die Oststeiermark in diesen Tagen voll im Griff. Aber was heißt das für die Wasserversorgung in der Region? Ist genug vom kühlen Nass da?

„Grundsätzlich hat sich die Lage bei der Wasserversorgung aufgrund der Niederschläge der letzten Wochen entspannt“, betont Stefan Theissl, Geschäftsführer des Wasserverbandes Wasserversorgung Vulkanland (WVL). Es sei viel Wasser in die verschiedenen Bodenschichten gelangt. „Die Böden sind relativ gut feucht und einiges ist schon im Grundwasser angekommen“, stellt Theissl fest. Die Grundwasserpegel seien um 50 bis 70 Zentimeter höher als vor rund drei Wochen.

Die Ressourcen des WVL liegen im Süden der Region an der Mur. „Sie hängen sehr stark vom Murpegel ab und da haben die Unwetter am Oberlauf mit viel Niederschlag relativ schnell gewirkt“, so Theissl. Das Trinkwasser wird dort aus den Grundwasserkörpern entnommen, ehe es in die Mur abfließt. Ein hoher Murpegel ist gut für das Grundwasser.

Auch der Verbrauch habe sich normalisiert. Der liegt nun durchschnittlich bei 125 Liter pro Sekunde, das sind rund 10.000 Kubikmeter täglich. Heuer hatte man schon Spitzenwerte von 16.500 Kubikmeter. „Üblicherweise liegt der Verbrauchs-Peak im Zeitraum Ende Juni/Anfang Juli. 2025 lag der Spitzenverbrauch in diesem Zeitraum bei 17.000 Kubikmeter täglich. Heuer hatten wir diese Spitze einen Monat früher“, erläutert Theissl. Wobei das Füllen von Pools nicht das Thema war. Aufgrund der Trockenheit musste im April und Anfang Mai auch in der Landwirtschaft viel bewässert werden.

Theissls Ausblick auf den Sommer ist entspannt: „Die Grundwasserstände sind okay. Es besteht kein Grund zur Sorge.“ Zudem sei die Trinkwasserversorgung durch die überregionale Vernetzung etwa über die Transportleitung Oststeiermark abgesichert. Man arbeite weiter an dieser Vernetzung, aber auch am Ausbau der eigenen Ressourcen. „Es besteht keine Gefahr, dass das Trinkwasser ausgeht. Aber es ist schon wichtig, die Leute zu sensibilisieren, mit Trinkwasser effizient umzugehen.“

„Anstieg des Wasserverbrauchs“

Wie sieht es beim Wasserverband Oberes Raabtal aus, der rund 40.000 Haushalte in Weiz, Gleisdorf, Albersdorf-Prebuch, Mitterdorf und St. Ruprecht mit dem kostbaren Nass versorgt? „Die Wasserstände sind etwas rückläufig, aber ausreichend“, erklärt Daniel Feichtinger, Mitarbeiter der Wasserversorgung Weiz. Das Wasser kommt aus der Paarquelle und der Baumühlquelle nahe der Weizklamm. Eine weitere Quelle befindet sich am Raas bei Thannhausen. Eine Quelle beim Kreuzwirt am Anfang der Weizklamm wird derzeit nicht genutzt.

Rund 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser wurden im Vorjahr aus der Paarquelle und der Baumühlquelle entnommen. Zum Vergleich: Der Stubenbergsee hat ungefähr einen Inhalt von 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser. Was Robert Schaffernack, Abteilungsleiter der Wasserversorgung Weiz, auffiel: „Im vorigen Jahr und in diesem Jahr gab es einen Anstieg des Wasserverbrauchs. Anfang Juni hatten wir den stärksten Tag. An diesem Tag wurden 10.000 Kubikmeter Wasser abgegeben.“ Im Schnitt wurde da also pro Sekunde etwas mehr als eine durchschnittliche Badewanne befüllt.

Das Wasser rinnt mit Eigendruck von Weiz bis Gleisdorf. „Bei einem großflächigen Ausfall der Stromversorgung würde das Gebiet trotzdem mit ausreichend Wasser versorgt werden“, weiß Schaffernack. Zudem wären die Notstromaggregate binnen kurzer Zeit im Einsatz.

„Ohne Transportleitung Oststeiermark wäre die Situation eine andere“

Auch der Wasserverband Feistritztal ist Teil der Versorgung der Oststeiermark. Mit seinen sechs Mitgliedsgemeinden beliefert man rund 3400 Haushalte. Der Obmann Herbert Pillhofer sieht die aktuelle Lage entspannt, hebt aber besonders ein Infrastrukturprojekt hervor: „Ohne die Transportleitung Oststeiermark (TLO, Anm. d. Red.) wäre die Situation eine andere.“ Denn mit den 46 eigenen Quellbrunnen im Rabenwald, fünf Arteserbrunnen und aufgrund der schwachen Niederschläge im Winter und Frühjahr seien die Bürger längst nicht mehr zu versorgen. So bezieht man derzeit 1400 der täglich benötigten 2400 Kubikmeter Wasser über die TLO, das sind rund zwei Drittel.