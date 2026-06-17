„Begonnen hat es unter sehr einfachen Bedingungen“, sagt Ernst Lutterschmied junior, wenn er auf die Anfänge des Fehringer Traditionsunternehmens zurückblickt. Das war 1926, als sein Großvater Hermann Lutterschmied, der eine Landwirtschaft betrieb, erste Versuche für die Produktion von Betonrohren und Siloformsteinen unternahm. Der Schotter wurde mit Rössern vom Bach geholt, der Zement vom Bahnhof hergebracht und anfangs im Kuhstall produziert. Zugestellt wurde mit Ochsen. Über Jahrzehnte blieb der Betrieb klein.

Als Ernst Lutterschmied in zweiter Generation 1966 übernahm, nutzte er die Aufbruchsstimmung, entwickelte das Betonwerk ständig weiter und erweiterte die Firma um einen Baustoffhandel. Gestartet hatte er im Alter von nur 21 Jahren. Eine Parallele zu seinem Sohn gleichen Vornamens, der im selben Alter ins Unternehmen kam, 1996 die Baufirma gründete und damit das Portfolio erweiterte. Mit 24 Jahren war Ernst Lutterschmied junior 1999 Österreichs jüngster Baumeister. 2021 kam als weiterer Unternehmenszweig die Stromproduktion mit PV-Anlagen dazu. Nun feiert das Unternehmen sein 100-Jahr-Jubiläum.

Entwicklungen am Markt erkannt

„In den 100 Jahren gab es ein Wechselbad zwischen Tradition und Wandel“, erläutert Lutterschmied. „Wir sind bereit, rechtzeitig die Entwicklungen des Marktes und der Bedürfnisse zu erkennen und dem Rechnung zu tragen.“ Das reicht von der Eröffnung des Baumarktes (1977) durch seinen Vater und einem ersten Bauträgerprojekt 1979 in Weiz bis zur Baufirma. So sind über die Jahre mehrere Säulen entstanden, wobei Baustoffe und Bau den Schwerpunkt bilden. Man sei auch früh als Generalunternehmer aufgetreten, als das für Baumeisterbetriebe noch unüblich war. Man hat den steigenden Bedarf an Gesamtlösungen für alle Bauaufgaben erkannt. „Der Kunde will das Gesamtpaket“, weiß Lutterschmied.

Privatkunden bilden das Kerngeschäft, man baut aber ebenso für gewerbliche Kunden. „90 Prozent unserer Kunden bekommen wir aufgrund von Empfehlungen“, so Lutterschmied, wozu er auch positive Bewertungen im Internet zählt. Die Vielfalt des Unternehmens spiegelt sich darin, dass man unter anderem einige große Wohnanlagen in Wien oder ein Hotel in Niederösterreich errichtet hat. Aktuell baut man für die Arche Noah in Graz. Hauptsächlich ist das Unternehmen, das auch eine Filiale in Ilz betreibt, in den Bezirken Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld, in Graz und Graz Umgebung sowie im Südburgenland tätig.

„Kein Engpass bei Lehrlingen“

„Wir sind bewusst und organisch gewachsen“, beschreibt Lutterschmied die Unternehmensentwicklung. Strategische Ausrichtung, die sich auch bei Herausforderungen wie dem beruflichen Nachwuchs bezahlt macht. „Wir haben keinen Engpass bei den Lehrlingen“, betont der Firmenchef. Das komme aber nicht von selbst. „Wir sind da richtig intensiv dran. Es dauert Jahre bis man den Ruf hat.“ Dazu gehört auch der intensive Kontakt zu Schulen und zur Bauakademie Steiermark.

Die langfristige Ausrichtung habe sich auch bewährt, um besser durch turbulente Zeiten zu kommen. Das betreffe sowohl die positive Stimmung bei den Mitarbeitern (knapp 80), als auch die Außenwirkung, so Lutterschmied. Stabilität zähle da. Denn Kunden würden auch schauen, wie lange es ein Unternehmen schon gibt. Fachlich und wirtschaftlich sehr korrekt zu arbeiten, gehört für Lutterschmied zur DNA des Unternehmens. „Projekte aus Kundensicht zu betrachten, das trainieren wir auch mit den Mitarbeitern: Wie hätten wir es gerne, wenn wir die Auftraggeber wären?“ Das trage dazu bei, dem hohen Kundenvertrauen gerecht werden zu können.