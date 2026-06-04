Dreimal gab es den Clusi-Ball für Menschen mit und ohne Handicap bereits im barrierefreien Zentrum in der Ringstraße in Feldbach. Die für den Herbst 2026 geplante vierte Auflage kann leider nicht stattfinden, wie der Veranstalter, der Verein „Clusi – Begegnungen auf Augenhöhe“ mit Standort in Raabau (Gemeinde Feldbach), mitteilt. Die Entscheidung zur Absage sei nicht leicht gefallen, wie Obmann Stefan Puntigam betont: „Ein Vorstandsmitglied kann aus persönlichen Gründen nicht mitarbeiten. Das wäre aber für die Organisation einer solchen Veranstaltung notwendig, weil das Mitglied eine wichtige Säule ist und wir ja ein kleines Team sind.“ Man wolle ja mit voller Kraft da sein und die Qualität halten, so der Obmann. „Es ist ja unser Herzensprojekt“, unterstreicht Puntigam.

2027 gibt es wieder einen Clusi-Ball

Das zentrale Anliegen des Clusi-Balls besteht darin, Menschen mit Handicap zu ermöglichen, dass sie ohne Barrieren fortgehen, Spaß haben und feiern können. Damit wird es nicht vorbei sein, denn Puntigam verspricht, dass es im Oktober 2027 wieder einen Clusi-Ball geben wird, das Zentrum sei schon reserviert. „Wir wollen nächstes Jahr gut durchstarten“, ist der Vereinsobmann zuversichtlich. Was Puntigam hervorhebt, ist die große Unterstützung durch die Stadtgemeinde Feldbach und Bürgermeister Josef Ober: „Sie tragen das mit. Wir sind ja ein kleiner Verein mit wenig Budget.“