Schon wieder Aufregung um die Paketabgabe. Sie soll nun 2,40 statt 2 Euro ausmachen. Allerdings ist das nur halb richtig. Die Abgabe für große Online-Händler beträgt weiterhin zwei Euro, doch wenn Händler sie an Kunden weitergeben und das Paket um diesen Betrag teurer wird, steigt logischerweise die Mehrwertsteuer, die sich vom Gesamtpreis berechnet.

So oder so ist die Paketabgabe ein Eigentor der Regierung. Die Branche lief Sturm, Experten sind kritisch und die Käufer werden sich bei jeder Bestellung ärgern, wenn ihr Produkt um 2,40 Euro mehr kostet. Und nicht einmal die Koalition ist ein großer Fan von ihr.

Die Abgabe ist die Gegenfinanzierung für die Steuersenkung auf Grundnahrungsmittel, die der Regierungsspitze bei ihrer Klausur im Jänner des Nächtens eingefallen war, um am Vormittag nicht völlig ergebnislos vor die Presse treten zu müssen. Die Überraschung ist im Jänner zwar gelungen, aber der Preis dafür ist hoch – für die Regierung weit höher als 2,40 Euro.