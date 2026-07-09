Nach dem Beschluss der Paketabgabe am Mittwoch im Nationalrat gibt es ein böses Erwachen. Denn die Abgabe, die ab 1. Oktober gilt, wird nicht zwei Euro pro Paket ausmachen, sondern 2,40 Euro.. Im Gesetz steht: Zwei Euro netto. Es kommen auf die zwei Euro also noch 20 Prozent Mehrwertsteuer drauf. Die Neos zeigen sich verärgert. Die Abgabe soll 280 Millionen Euro bringen und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel finanzieren. Die 2,40-Euro-Paketabgabe gilt für große Onlinehändler mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr.

Diese österreichische Paketsteuer kommt unabhängig von neuen EU-Bestimmungen, die seit 1. Juli gelten und eine 3-Euro-Abgabe auf kleine Packerln im Wert von weniger als 150 Euro aus Drittstaaten vorsieht.

Frankreich zog wieder die Reißleine

Der Handelsverband, der bereits im Vorfeld massiv gegen die heimische Paketsteuer aufgetreten war, machte unlängst darauf aufmerksam, dass Frankreich seine nationale Abgabe bereits nach wenigen Monaten wieder eingestellt habe. Einnahmen habe es kaum gegeben: Fernost-Plattformen und Drittstaatenhändler hätten die Abgabe vermieden, indem sie ihre Waren über andere EU-Länder nach Frankreich leiteten, so der Verband, der in einer Aussendung einmal mehr eine europäische Lösung forderte.