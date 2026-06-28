Ab 1. Juli gilt die Senkung der Mehrwertsteuer – von 10 Prozent auf 4,9 Prozent – auf ausgewählte Grundnahrungsmittel. Der Handelsverband sieht die Branche „bestmöglich“ auf die Mehrwertsteuersenkung vorbereitet und verspricht, dass der Lebensmittelhandel die Steuersenkung „vollständig und unmittelbar weitergeben“ wird.

Bei folgenden Produkten sinkt der Steuersatz ab Juli auf 4,9 Prozent: frische Milch, Joghurt, Butter, Eier, frisches und tiefgekühltes Gemüse, bestimmte Obstsorten, Reis, Weizenmehl, Weizengrieß, ungekochte sowie ungefüllte Teigwaren, Brot sowie Speisesalz. Laut gesetzlicher Regelung gilt der begünstigte Steuersatz von 4,9 Prozent für bestimmte Brotwaren nur dann, wenn der Gehalt an Fett und Zucker in der Trockenmasse jeweils 5 Prozent nicht überschreitet. Beispielsweise liegt der Fettgehalt bei Mohnflesserl und Kürbiskernweckerl oftmals über 5 Prozent. Beispielsweise ist Naturjoghurt steuerlich begünstigt, aromatisierte oder gesüßte Varianten mit Fruchtzusatz können je nach Zusammensetzung aber weiterhin mit 10 Prozent besteuert werden.

Man ersuche „um Verständnis, dass einzelne Abgrenzungen unmittelbar aus dem Gesetz resultieren und nicht vom Handel getroffen wurden“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zuletzt in einer Aussendung. Die Mitgliedsunternehmen des Handelsverbandes hätten „in den vergangenen Monaten mit Hochdruck gearbeitet und insgesamt rund 6 Millionen Euro investiert, um eine reibungslose Umstellung zu gewährleisten“.

Wenig Zeit für Anpassungen

Die Mehrwertsteuer-Umstellung betrifft tausende Artikel. Händler mussten in relativ kurzer Zeit ihre Warenwirtschafts-, Kassen- und Abrechnungssysteme anpassen. Vor allem für kleine und mittelständische Gewerbetreibende und Nahversorger sei „dies eine große und kostenintensive Herausforderung“ gewesen, so der Handelsverband.

Pakete aus Drittstaaten werden ab Juli teurer

Mit Juli kommt es zu einer weiteren Neuerung, die viele Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich und der gesamten EU betrifft. Denn Pakete aus Drittstaaten wie China, den USA oder der Schweiz werden ab 1. Juli teurer. Die EU führt eine 3-Euro-Importsteuer auf kleine Pakete mit einem Warenwert von weniger als 150 Euro ein. Die Abgabe fällt nicht pro Paket an, sondern pro Warenkategorie. „Wer also unterschiedliche Produktarten in einem Paket bestellt, bezahlt den Zoll mehrfach“, so der Handelsverband.

Für eine Handyhülle, ein Ladekabel und ein Schmuckstück aus China würden insgesamt neun Euro Zoll anfallen, nennt der Handelsverband als Beispiel. Wer zwei unterschiedliche T-Shirts bei beispielsweise Temu bestellt, müsse hingegen nur drei Euro Importsteuer bezahlen. Der chinesische Onlinehändler Temu ist in Österreich bereits die zweitgefragteste Plattform, um online zu bestellen.

Die Abgabe von 3 Euro je Warenkategorie ist eine Übergangsregelung bis zur endgültigen Reform im Jahr 2028. Die Mitgliedsländer der EU hatten sich nämlich darauf verständigt, die 150-Euro-Freigrenze für eine Verzollung von Paketen abzuschaffen. Aufgrund von Vorbereitungen technischer Natur - vorgesehen ist der Aufbau einer digitalen Plattform zur Abwicklung - soll die neue Regelung aber erst 2028 angewendet werden. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Waren unter 150 Euro den regulären EU-Zollsätzen für Einzelprodukte unterliegen.

Nationale Paketabgabe folgt im Oktober

Unabhängig von diesen EU-Bestimmungen ist in Österreich eine Paketsteuer geplant. Die 2-Euro-Paketabgabe soll ab 1. Oktober für große Onlinehändler mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro pro Jahr gelten. Die Kritik war von Anfang an groß. Erst am vergangenen Freitag hat sich der WKÖ-Onlinehandel erneut mit einem Offenen Brief an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) gewandt und zum Stopp der Paketsteuer vor Beginn des Budgetausschusses appelliert.