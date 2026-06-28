Das Leben als Hüttenwirt ist sicher kein einfaches. Die Anforderungen steigen, die Auflagen auch. Aktuell kämpfen die Betreiber allerdings auch mit Problemen, die recht einfach zu verhindern scheinen. Stornoquoten von 30 bis 40 Prozent und Gäste, die nach einer Reservierung gar nicht erst auftauchen, machen den Wirten gerade das Leben schwer.

„Dieses Problem ist leider auch bei uns angekommen“, sagt Daniel Uschounig, Hüttenreferent beim Alpenverein Kärnten. Das äußert sich unter anderem darin, dass Menschen auf beliebten Wanderrouten mittlerweile auf mehreren Hütten reservieren und dann kurzerhand schauen, wie weit sie kommen und wo sie dann tatsächlich übernachten wollen. Damit bleiben Betten irgendwo zwangsläufig leer. „Wir haben sogar schon erlebt, dass Wanderer auf einer Hütte Betten reservieren, dann dort nur etwas trinken und doch noch zur nächsten aufbrechen, wo sie ebenfalls reserviert haben. Ohne dem Wirt Bescheid zu geben. Ein kurzer Anruf ist ein geringer Aufwand und kann viel bringen“, appelliert Uschounig.

Geringe Preise als Problem

Das kann weitreichende Folgen haben. Zum einen werden Vorräte für Frühstück oder Abendessen anhand der Reservierungen geplant und zum anderen kann ein „No-Show“ im alpinen Gelände auch als Alarmsignal gelten. „Am Berg kann immer etwas passieren. Natürlich macht sich ein Hüttenwirt Sorgen und hält dann Nachschau. Bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter bringt er sich dabei vielleicht noch selbst in Gefahr. Das sind einfach ungute Situationen, die so nicht sein sollten“, sagt Uschounig. Eine „No-Show-Gebühr“, wie sie in einigen Restaurants schon eingehoben wird, ist vereinzelt ein Thema, aber auch schwierig umzusetzen.

Daniel Uschounig, Hüttenreferent beim Alpenverein Kärnten © Alpenverein

Die Buchungen werden meist über das Alpenvereins-Portal Hut-Reservation abgewickelt. Die Preise für eine Nacht seien grundsätzlich so gering, dass eine verhältnismäßige No-Show-Gebühr niemanden abschrecken würde. „Da halten sich viele lieber einfach die Option in einer zweiten Hütte offen“, sagt Uschounig. So kostet zum Beispiel eine Nacht im Mehrbettzimmer auf der Wolayersee-Hütte auf 1960 Metern am Karnischen Hauptkamm 25 Euro. Da würden auch Anzahlungen, die die Wirte behalten können, nicht wirklich ins Gewicht fallen.

Neue Leute am Berg

Das Phänomen hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft. 2022 lag die Stornoquote auf Hütten des Alpenvereins in Österreich noch bei 15 Prozent. Mittlerweile bei bis zu 40 Prozent. Weil immer mehr Menschen die Berge für sich entdecken, werden auch die Probleme im Zusammenleben mehr. „Der Besucherdruck auf die Hütten hat zugenommen. Es kommen immer mehr Menschen, die früher nicht da waren. Das ist grundsätzlich gut, wir müssen sie aber für gewisse Grundregeln sensibilisieren“, sagt Uschounig.

25 Euro kostet hier eine Nacht © Alpenverein

Die Hütten des Alpenvereins sind derzeit großteils gut besetzt. Man hat für einige vakante Stellen deutlich mehr Pächter gefunden, als das im Frühjahr noch zu befürchten war.

„Wir haben 1000 Stornos pro Jahr“