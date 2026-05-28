Die Kritik am geplanten Paketsteuergesetz reißt nicht ab. Im Begutachtungsverfahren gab es über 100 Stellungnahmen. Die Mehrheit lehne den Entwurf ab, heißt es in einer Aussendung der Wirtschaftskammer. Die Kritik komme nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch von zentralen Institutionen und Interessensvertretungen, darunter Rechnungshof, Verfassungsdienst, ÖGB und Arbeiterkammer. Sogar das Bundesministerium für Wirtschaft und Tourismus (BMWET) habe eine kritische Stellungnahme eingebracht.

„Nicht treffsicher“

„Diese Breite der Einwände bestätigt die seit Beginn geäußerten Bedenken: Der Entwurf ist weder treffsicher noch ausreichend rechtssicher und würde heimische Unternehmen sowie Konsumentinnen und Konsumenten zusätzlich belasten“, sagt Alexander Smuk, Berufsgruppensprecher des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die Kritik reiche von finanziellen und rechtlichen Risiken bis zu sozialen Belastungen: Der Rechnungshof verweise auf erhebliche offene Fragen zur Finanzierung. Die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter halte eine EU-Notifizierung für angeraten und warne vor möglichen Risiken für die Anwendbarkeit des Gesetzes. Der ÖGB sehe in der Paketsteuer eine „faktische Konsumsteuer“. Die Arbeiterkammer wiederum befürchte, dass die geplante Entlastung durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel durch die Paketsteuer teilweise konterkariert wird.

Neustart gefordert

„Wenn Rechnungshof, Wirtschaftsministerium, Gewerkschaften und Arbeiterkammer einen Gesetzesentwurf gleichermaßen kritisch sehen, dann kann die Bundesregierung nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Diese Breite an Einwänden ist ein klares Signal: Der Entwurf muss zurückgezogen und grundlegend neu bewertet werden“, fordert Smuk. Österreich brauche keine Paketsteuer, die neue Bürokratie schafft, sondern „europäische, rechtssichere und wirksame Lösungen gegen unfaire Wettbewerbspraktiken aus Drittstaaten.