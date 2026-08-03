Auf der A 2 staut es sich im Baustellenbereich auf der Pack regelmäßig. Das Nadelöhr nervt viele. Wären Autoreisezüge auf der Koralmstrecke eine Alternative?

Die Pack ist in diesem Sommer das Nadelöhr auf dem Weg in den Süden und zurück. Auch am letzten Wochenende standen Autofahrer wieder bis zu einer Dreiviertelstunde im Stau, weil der Verkehr blockweise durch den elf Kilometer langen Baustellenbereich der A 2 geschleust wurde. Grund ist die Generalerneuerung der Tunnelkette sowie die Fahrbahnen zwischen Herzogbergtunnel und Kalcherkogeltunnel.

Viel Geduld und Nervenstärke sind da noch länger gefragt, denn ein Ende der Großbaustelle ist erst mit Ende des Jahres 2029 in Sicht. „Ja, wir müssen noch drei weitere Sommer in den sauren Apfel beißen“, sagt Asfinag-Sprecher Andreas Steindl zur Kleinen Zeitung. Denn im Gegensatz zu manch anderen Baustellen kommt ein Rückbau auf der Pack in der Hauptreisezeit nicht infrage. „Das geht in diesem Fall nicht, weil wir in den Tunneln die komplette Sicherheits- und Tunneltechnik erneuern“, erklärt Steindl, der aber auch Hoffnung macht. „Auch wenn die Baustelle noch mehr als drei Jahre dauert, sollte es doch mit jedem Abschnitt, den wir fertigstellen, graduell besser werden.“ Der Abschnitt Herzogbergtunnel soll übrigens im Herbst 2027 fertig sein.

Autoreisezug auf der Koralmstrecke wäre technisch möglich

Wegen der Staus und Verzögerungen auf der A2 werden auch die Rufe nach Alternativen laut. „Warum kann man nicht etwa Autoreisezüge zwischen Graz und Villach auf der neuen Koralmstrecke führen?“, lautet etwa eine vielfach gestellte Frage. Aber wäre so etwas überhaupt möglich? „Rein technisch wäre ein Autoreisezug zwischen Graz und Villach grundsätzlich möglich“, sagt dazu auf Nachfrage der Kleinen Zeitung ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. „Jedoch ist ein solches Angebot aktuell aus betrieblichen, baulichen und wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar.“

© Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel

Schlechte Nachrichten also, denn auch in fernerer Zukunft wird sich auf den Gleisen zwischen Graz und Villach diesbezüglich wohl nichts ändern. Die ÖBB-PV AG prüfe laut Zernatto-Peschel zwar „laufend neue Angebotsideen“. Aus den genannten Gründen könne „diese Idee jedoch nicht umgesetzt“ werden.

Rein technisch wäre ein Autoreisezug zwischen Graz und Villach grundsätzlich möglich, jedoch ist ein solches Angebot aktuell aus betrieblichen, baulichen und wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar. — Rosanna Zernatto-Peschel , ÖBB

Über etwaige Kosten für ein solches Projekt gibt es noch keine Schätzungen. „Am Beginn jeder Planung steht zunächst die Prüfung der betrieblichen Machbarkeit. Da diese in diesem Fall negativ beurteilt wurde, liegt keine Kostenabschätzung vor“, erklärt Zernatto-Peschel. Und auch rein saisonal – also nur über die Sommermonate – würde ein Autoreisezug durch die Koralm keinen Sinn machen. „Das wäre wirtschaftlich nur schwer umsetzbar, denn auch bei wenigen Einsatztagen im Jahr müssten die dafür benötigten Fahrzeuge ganzjährig verfügbar gehalten und gewartet werden“, führt Zernatto-Peschel weiter aus.

© KK Ökonom und Transportexperte Sebastian Kummer

Sebastian Kummer, der Leiter des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der Wiener Wirtschaftsuniversität, versteht die Sichtweise der ÖBB. „Gerade für so kurze Strecken wie zwischen Graz und Villach macht das gar keinen Sinn“, sagt der Ökonom und Transportexperte. „Man müsste früher am Bahnhof sein, die Verladung und Entladung der Fahrzeuge dauert relativ lange und die Entlastung für das Gesamtsystem wäre minimal.“ Zudem müsste laut dem Experten der Preis auch „sehr hoch“ sein, um aus wirtschaftlicher Sicht so ein Projekt einigermaßen kostengünstig umzusetzen. „Man braucht die Wagen, die Lokomotiven und man muss die Trassen reservieren, da gibt es also viele operative Probleme.“ Aber was wäre die Alternative für die geplagten Verkehrsteilnehmer? „Die bessere Strategie wäre es, an Tagen in den Urlaub zu fahren, an denen es keine Staus gibt“, sagt Kummer.