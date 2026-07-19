Das heutige Finale der Fußball-WM zwischen Spanien und Titelverteidiger Argentinien fasziniert die Welt. Aber was erwartet die Zuschauer bei diesem Duell der Giganten? Und wer hat am Ende das bessere Ende für sich? Am Rande eines Golf-Charity-Turniers in Thal bei Graz plauderte die Kleine Zeitung mit einem Duo, das die Stärken der beiden Endspielgegner bei der WM selbst am eigenen Leib verspürte – Nationalteamtorjäger Michael Gregoritsch und Team-Tormann Alex Schlager.

„Ich traue mir bei diesem Finale keine Prognose zu“, gibt Gregoritsch unumwunden zu. „Spanien ist zu kontrolliert, Argentinien individuell zu stark.“ Spanien habe ihn im Halbfinale gegen Frankreich „sehr überrascht“. Er habe nicht damit gerechnet, „dass Spanien Frankreich so im Griff hat, weil die Franzosen bis dahin überragend waren“. „Aber“, so Gregoritsch, „Spanien ist im Verlauf des Turniers sukzessive besser geworden. Im Sechzehntelfinale gegen uns waren sie dann am besten, im Halbfinale aber überragend.“

Aber auf der anderen Seite gibt es einen gewissen Lionel Messi. Und der argentinische Superstar bringt Gregoritsch regelrecht ins Schwärmen. „Es ist ein Wahnsinn, wie der Mann noch immer den Unterschied macht. Er ist einfach noch immer der Beste auf der Welt.“ Viele sahen Messi nach dem Titelgewinn 2022 schon im fußballerischen Ausgedinge. „Aber bei dieser WM hat er noch einmal alles verstärkt und gezeigt, wie gut er ist.“

Michael Gregoritsch (links) weiß, wie schwer es ist gegen Lionel Messi und seine Kollegen zu spielen. © APA / Georg Hochmuth

Für Messi tun die argentinischen Stars alles

Bei Lionel Messi kann auch Alexander Schlager seine Begeisterung nicht unterdrücken. „Man sieht einfach, was er für ein außergewöhnlicher Spieler ist. So lange auf diesem Niveau zu spielen, so viele Jahre diesen Aufwand zu betreiben, um solche Leistungen zu erbringen, das ist ein Wahnsinn“, schwärmt der Tormann. Und dann gibt der Neo-Werder-Bremen-Legionär zu, dass „ich vermutlich an seiner Stelle 2022 aufgehört hätte. Aber er hat wahrscheinlich gefühlt, was in dieser Mannschaft noch drinsteckt.“ Und genau dieses Zusammenspiel zwischen dem Superstar und seinen Mitstreitern ist es, das Schlager an Argentinien so fasziniert. „Da sind 25 andere Topstars, die stecken alle ihr Ego hinten an, weil sie ganz genau wissen, dass Messi derjenige ist, der ihnen am Ende des Tages den Turniersieg bringen kann. Die laufen alle, hauen sich rein, sind wie Pitbulls. Das ist wirklich bemerkenswert.“

Schlager wünscht sich Argentinien als Weltmeister, wohl wissend, dass mit Spanien ein Gegner auf dem Platz steht, der ebenso außergewöhnlich ist. „Spanien ist unangenehm zu bespielen. Am Ende des Tages kontrollieren sie alles, was auf dem Platz passiert. Als Gegner geben dir die Spanier das Gefühl, du kriegst den Ball nicht. Und wenn sie ihn verlieren, dann haben sie ihn in der Regel gleich wieder. Es ist eine Mannschaft, die darauf bedacht ist, den Gegner auch ein bisschen mental kaputtzumachen.“ Deshalb glaubt er an einen Sieg der Iberer. „Spanien in der Form ist fast noch eine Nummer über Argentinien zu stellen. Es wird jedenfalls ein spannendes Finale.“